La Ferragni in Via Montenapoleone fa shopping sfrenato con la birkin di Hérmes, ma si dimentica la mascherina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni non si smentisce mai, sempre impeccabile indossa i marchi più belli ed eterni, i suoi fan impazziscono ma si nota una pecca grave. La Ferragni commette un grave errore che non passa inosservato, fa shopping per le vie di Milano ma senza la mascherina.

Come sempre l’influencer condivide una foto di se stessa con il suo outfit del giorno, e la mancanza della mascherina fa discutere tutti gli utenti. Certo probabilmente la Ferragni ha rimosso la mascherina solamente per il secondo in cui ha scattato la foto, ma ovviamente questo fa discutere le persone per il cattivo esempio. Tanto come fai sbagli ad oggi, se hai un potere mediatico come il suo.

La Birkin indossata dalla Ferragni costa intorno ai 130mila euro ed è molto rara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A parte l’assenza temporanea della mascherina per la foto, gli utenti si accorgono della costosissima borsa alla mano dell’influencer. La rara Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30, è in pelle di coccodrillo come suggerisce il nome e ha una chiusura ricoperta di diamanti. Il nome Himalaya invece è dovuto ai colori della borsa che sono ispirati appunto alle montagne dell’Himalaya.

Nei commenti gli utenti più appassionati commentano estasiati la magnificenza della borsa che poche persone possiedono al mondo, una fra queste oltre la Ferragni è Jennifer Lopez. Una borsa che certo lascia il segno e non passa inosservata, in pratica è come girare con un cavou al braccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per chi era pronto sul piede di guerra a criticare l’influencer per l’assenza della mascherina, si dovrà ricredere. Infatti nell’ultima foto appare Chiara con la sorella Valentina, anche lei munita di Birkin al braccio, ed entrambe indossano la mascherina e pure in tinta con i colori che indossano. Si vede che sono due intenditrici di moda e tendenza le sorelle Ferragni.