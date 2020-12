Cristina Buccino ispirata dal tramonto: lo scatto su Instagram – FOTO

Cristina Buccino si mostra su Instagram intenta a contemplare il tramonto da un terrazzo di Roma. I fan apprezzano la sua bellezza e quella della capitale.Â

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

“Stavo guardando il tramonto”, il commento al post pubblicato da Cristina Buccino sul suo account Instagram. Poche ore fa la modella e influencer ha postato la frase insieme allo scatto che la ritrae in contemplazione di un tramonto.

In una terrazza la Buccino si gode il panorama romano. Una foto dai colori vintage che ha colpito i suoi 2,5 miloni di follower.

Lo scatto della Buccino al tramonto: l’esplosione di commenti su Instagram

Tanti i commenti di apprezzamento al post pubblicato dalla Buccino poche ore fa. Apprezzata sia per la bellezza della modella, sia per l’incantevole vista. Sempre più attiva su Instagram, gli scatti della Buccino non passano inosservati e nel giro di poche ore diventano virali.

La modella è molto conosciuta sui social. 34 anni ,alta 170, origini calabresi, si è trasferita a Roma dopo la maturitĂ all’indirizzo socio psico-pedagogico. E’ qui che inizia la sua carriera come modella e showgirl. A notarla per primo è stato un fotografo.

Fisico mozzafiato, Cristina è nota per la sua bellezza. Come mostra dai suoi post su Instagram si mantiene in forma con allenamenti molto intensi.

Oltre che per la bellezza, la Buccino ha attirato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale. Nel 2009 ha avuto una relazione con il tronista di Uomini e Donne Cristiano Angelucci. Alcuni gossip hanno poi rivelato un presunto flirt con Ronaldo ad Ibiza. Dopodichè la modella si fidanzò con il figlio di Gigi D’Alessio, relazione giunta al capolinea dopo anni.