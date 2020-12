Elena Barolo il vestitino è cortissimo: lei è bellissima e i follower sognano – FOTO

Superlativa l’ex velina Elena Barolo molto attiva e seducente su Instagram, con un vestitino nero molto corto: un sogno ad occhi aperti

In questo periodo di quarantena anche l’ex velina Elena Barolo ha fatto la voce grossa tra i quartieri di Milano e non solo. La sexy regina del web apprezza molto il lato sensuale delle cose e della moda in generale, tanto da diventarne col tempo, un “capo espriatorio” in prima persona.

Ha fatto innamorare ben 260 mila follower su Instagram, grazie al fantastico repertorio di forme che vanta, al di là di una bellezza naturale e fuori dal normale. L’abbiamo vista in compagnia del cagnolino Whisky a passeggiare tra le strade di Milano, senza entrare nei negozi e fare liberamente shopping, la passione di sempre. Una simbolo di “sconfitta” per lei, causa restrizioni anti Covid ma convinta che da un momento dall’altro possa ritornare alla normalità

Elena Barolo, “double ciak” sensuale su Instagram: sorriso accattivante

Non ha fatto in tempo a dichiarare apertamente la sua straordinaria bellezza, dall’eterna esperienza di velina alle spalle. Elena Barolo ha assaporato per tanto tempo il desiderio di rafforzare un fascino a dir poco memorabile, tra le stradine di Milano.

Il Covid-19 è entrato in una fase cruciale in questo pieno inverno e lei è dovuta re-intanarsi tra le quattro mura di casa e continuare a fare “gavetta” per diventare una sexy simbol a tutti gli effetti. Elena ha imparato a farsi apprezzare dal pubblico anche lontano da make-up e outfit eleganti.

Ha dimostrato maturità nel mettere al centro delle proprie attenzioni, la famiglia con il dolcissimo Whisky e il compagno di convivenza. Durante le faccende di casa riesce sempre a ritagliarsi un pò di tempo libero e mettere mano a ciò che le riusciva perfettamente un tempo. Anche oggi, l’immagine di Elena Barolo non sbiadisce le idee, anzi i follower aiutano a rilanciare le ambizioni di una volta.

Questa volta, la supersexy blogger ha davvero superato se stessa con un vestitino nero cortissimo e una spettinata ai capelli biondi e sensuali. La temperatura sale a 1000, quando si inginocchia sul letto e spoglia tutto, con lo sguardo accattivante e iconico in direzione di una intimità nascosta proprio da quel vestitino. Ma aumentando il “volume” della curiosità tra i follower sognatori, letteralmente “impazziti” d’amore