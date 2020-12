Elettra Lamborghini coccola e imbocca il suo nuovo amore – FOTO

La cantante italiana Elettra Lamborghini condivide un momento di tenerezza con il suo nuovo amore: la fuga serale all’insegna dell’avventura.

“Com’è potuto accadere amore mio?” sono state le parole che la cantante italiana Elettra Lamborghini ha firmato qualche mese fa in suo post su Instagram. La dedica era indirizzata al suo grande amore di una vita, Lolita, il cavallo che l’ha accompagnata per ben 16 anni. Lo scorso 3 Ottobre è venuto a mancare in seguito ad un’operazione, che lei stessa aveva autorizzato in extremis per salvarla dal triste destino. Adesso, a tre mesi di distanza, gode della compagnia di una premurosa new entry.

Elettra Lamborghini: le coccole con il nuovo amore

Nel pomeriggio di ieri, Elettra, ha postato una stories dai contenuti di una tenerezza infinita. Il video la ritraeva in dolce compagnia del suo nuovo cavallo, di nome Dadi. In passato aveva già parlato della gioia che questo nuovo amico era riuscito a portare nella sua quotidianità. Così, tra una carezza, una carota in regalo ed una passeggiata a poche ore di distanza dal dopo il tramonto, la cantante sembra essere serena come non mai in questo ultimo anno.

La particolarità di questo bellissimo esemplare sembrano essere proprio i suoi occhi: un colore che ricorda il cielo ed il ghiaccio in una sola sfumatura. In un inverno così freddo è impossibile non lasciarsi sommergere dalla sua dolcezza, soprattutto al fianco della showgirl, adesso sempre sorridente.

“Grazie per essere entrato nella mia vita”, avrebbe scritto Elettra in uno post verso la fine di ottobre. Quando Dadi, come un angelo dal “cuore buono”, ha iniziato ad essere al suo fianco. Sembrerebbe che siano molteplici le avventure che si prospettano nei prossimi mesi per la cantante de E il resto scompare, singolo editato con successo nel febbraio in questo ultimo anno.