La Canalis festeggia con la famiglia il compleanno del marito, per l’occasione indossa una canotta attillata da capogiro

Elisabetta Canalis bella più che mai per suo marito nel giorno del suo compleanno. Condivide un ritratto di famiglia facendo i migliori auguri al marito. Nella foto appaiono loro due con la figlia Skyler e il cane. La Canalis indossa una canotta da capogiro che mette in mostra il suo lato A, che sexy.

Elisabetta condivide un video di sua figlia esilarante

La Canalis sul suo profilo Instagram condivide un video che ritrae sua figlia Skyler mentre fa delle cose, cerca un elfo magico, che in America c’è la credenza per i bambini che Babbo natale mandi gli elfi a controllare come si comportano. Si sente la bambina che parla sia in inglese che in italiano correttamente. Così piccola e già così brava e fluente nel parlare due lingue. Però appare un pò monella la bimba infatti legge il biglietto lasciato dagli elfi che dice che lei non legge i libri a scuola.

Il finale del video è decisamente inaspettato, perché la bimba dice una parola che fa davvero ridere. Mentre la bambina sta appunto cercando l’elfo di natale e non lo trova, la Canalis le dice “guarda che l’elfo ha fatto cadere la gonna e sai perché, cosa stava facendo?”, la risposta della bimba fa davvero ridere. Dice:”Perché ha scor…..ato?”, la Canalis comincia a ridere giustamente perché non se lo aspettava. Sotto al video appaiono molti commenti di amici e utenti che scrivono quanto è divertente Skyler, è un portento questa bambina.

Già in altri video condivisi da mamma Canalis, si può vedere che la bimba ha un bel caratterino ed è anche esilarante. Sicuramente mamma e papà non si annoiano con lei che li fa divertire con le sue uscite. Appare un bellissimo rapporto tra madre e figlia, la showgirl condivide spesso foto di lei insieme alla bimba che è sempre allegra.