Elisabetta Gregoraci, abito super attillato e addominali in vista – FOTO

Elisabetta Gregoraci, dal suo profilo social saluta i follower e dà appuntamento a Verissimo, confessioni bollenti in arrivo?

La bellissima Elisabetta Gregoraci è pronta per essere una degli ospiti più ambiti della puntata di oggi di Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio su Canale 5 dove affronterà il suo percorso al GF VIP: scandito da alti e bassi, dalla lite con Selvaggia Roma alle accuse mosse a Giulia Salemi. Ma anche a momenti più lieti, insomma tutto quello che i telespettatori hanno avuto modo di vedere, ma sicuramente un’occasione per rispondere ad alcune curiosità che permangono. La Gregoraci ha dato appuntamento sul suo profilo sociale ed è più bella e sexy che mai: abito che comprende due pezzi sulle tonalità del bianco arricchito da elementi beige. La gonna è una longuette super attillata che mette in risalto il suo corpo statuario. Il top crop abbinato alla gonna le sta un incanto e lascia intravedere l’addome scolpito.

Elisabetta Gregoraci, ritorno alla normalità col botto

Per Elisabetta Gregoraci tornare alla normalità è ancora difficile, almeno questo è quanto dichiarato dalla showgirl calabrese sui social: come state? io piano piano sto tornando alla quotidianità però basta davvero poco per rendersi conto di quanto Elisabetta sia felicissima. Occhi lucidi, sguardo sognante, il motivo? Lo confessa lei stessa: l’amore per Nathan Falco, il figlio. …quando ho riabbracciato mio figlio è stato un momento da togliere il fiato. Del resto la Gregoraci è una madre molto presente e non se l’è sentita di rimanere oltre la durata prevista dal contratto. La decisione degli autori e di Alfonso Signorini di prolungare per altri due mesi non è stato accettato da Elisabetta, non avrebbe mai permesso di festeggiare il Natale senza la presenza del suo Nathan.

Come si legge dallo “spot” della Gregoraci che annuncia la sua partecipazione a Verissimo, si legge: “Dall’amore per Nathan al suo GF Vip” insomma, ne vedremo delle belle!