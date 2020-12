Emergenza clima: nel 2050 saranno frequenti temperature oltre i 60°

Nonostante il blocco causato dalla pandemia, quello del clima diverrà in breve tempo un problema irrisolvibile. Ecco cosa succederà nel 2050.

Nonostante la riduzione o persino l’arresto delle principali attività umane a causa della pandemia, quello del riscaldamento globale è un problema attuale sempre più ingente. Già il mese di ottobre era stato etichettato come il mese più caldo mai registrato, spia di un peggioramento climatico senza precedenti. Il WEF (Forum Economic World), Forum Economico Mondiale, ha pubblicato lo scorso mese un video in cui mostra una ricostruzione della Terra tra una decina di anni, nel caso in cui nessun provvedimento a favore del nostro pianeta sarà messo in atto. Prima di vedere il video è necessario anzitutto menzionare un rischio considerevole per la salute di tutti: l’irrefrenabile innalzamento della temperatura a livelli disumani. Nonostante l’incremento delle mobilitazioni, la sensibilizzazione pubblica non è sufficiente: bisogna agire. A seguire il video sconcertante. Ecco il futuro che ci attende e che si spera resti sul piano dell’ipotesi e non diventi mai realtà.

This is what the world will look like over the next 100 years… if we do nothing.

🔎 Learn more about the future of the planet: https://t.co/wXWDD6J32R pic.twitter.com/OXRh4yDyel

— World Economic Forum (@wef) December 9, 2020