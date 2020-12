GF Vip, Filippo Nardi rompe il silenzio: “Io omosessuale? Vi dico tutto”. Il nuovo concorrente ha parlato un po’ con Tommaso Zorzi della sua sessualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

Filippo Nardi è uno dei nuovi concorrenti di questo Grande Fratello Vip. Entrato solo ieri nella casa, ha già legato praticamente con tutti i ragazzi: si è raccontato e in particolar modo lo ha fatto con Tommaso Zorzi. Con lui ha parlato della sua amicizia particolare con Francesco Oppini e dei sentimenti che ha scoperto di provare recentemente: Tommaso gli ha rivelato che lui e Francesco avevano, o meglio, hanno ancora, un rapporto che va al di là dei sentimenti che comunque ha scoperto di provare. Si capiscono con uno sguardo e hanno un rapporto davvero molto intimo, che è molto più speciale di quella che potrebbe essere una relazione amorosa. Filippo, che ha osservato il loro rapporto da casa, ha concordato con lui.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip: “Quando mi chiedono se sono omosessuale rispondo “ancora no”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

“La mia sessualità non mi definisce. Sono i miei gusti. È come dire che non mangio carne, cosa cambia? A me quando chiedono se sono omosessuale, rispondo ancora no, perché chi lo sa se non mi innamoro di un uomo?” ha rivelato Filippo, mentre affrontavano il discorso della sessualità. Tommaso ha concordato con lui, dicendo che ci sono troppe etichette e pregiudizi, che se mette i tacchi gli danno della drag queen quando lui semplicemente ogni giorno sceglie chi vuole essere, se il ragazzo che indossa i tacchi o quello che indossa le scarpette da ginnastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

Un confronto che è piaciuto molto ai telespettatori e che ha già reso Filippo molto amato da chi oggi li ha visti raccontarsi.