L’autore degli abusi sessuali ha inventato un gioco per ingannare le sue prede. Almeno due le vittime violentate negli hotel.

La polizia londinese sta dando la caccia a un noto molestatore sessuale. Secondo quanto riportano i notiziari locali, l’uomo avrebbe attirato le sue vittime a prendere parte a un falso gioco di nudo, “nude game show”, dichiarando loro che, in caso di vincita, avrebbero potuto portare a casa una somma pari a 5000 sterline. I detective ipotizzano che il materiale pornografico sia stato archiviato per scopi personali del malvivente. Inoltre, le vittime hanno confessato di non aver mai ricevuto il compenso confermato come da previo accordo. Le aggressioni risalgono agosto 2013 e giugno 2018. A seguire i dettagli dell’ennesimo atto di violenza sessuale e le parole del sergente del Met.

L’incubo negli hotel: ecco dove il responsabile dei reati sessuali ha messo in scena il falso gioco di nudo

Un uomo di 28 anni, la prima vittima, ha confessato agli agenti di essere stato convinto a intraprendere il gioco poiché l’autore del reato si era presentato come professionista nel settore dell’intrattenimento. La seconda vittima, uomo 31enne, invece, è stata identificata quest’anno nel mese di febbraio. Entrambi i giovani sono stati persuasi a presentarsi in degli hotel situati nel sud-est di Londra, luoghi dove sono avvenute le violenze sessuali. Il presentatore del finto game show ha circa 29 anni e ha convinto la prima vittima a recarsi in un hotel vicino Newham, distretto a est di Londra, per partecipare a delle sfide di nudo: tutte le performance dell’uomo sono sono state riprese e registrate.

La testimonianza della seconda vittima non è dissimile all’esperienza della prima. Agosto 2013, l’uomo sulla trentina ha costretto il ragazzo a presentarsi in un hotel, sempre nel sud-est di Londra, per prendere parte all’illusoria attività competitiva d’intrattenimento. “Crediamo che ci possano essere più vittime in relazione a questi eventi.” riferisce il sergente James Mason, membro del North East Basic Command Unit del Met.

Riguardo alle indagini investigative, ancora aperte, il 29enne era stato precedentemente arrestato nel gennaio 2019 con l’accusa di voyeurismo e rilasciato sotto inchiesta.

Fonte Mirror, Evening Standard