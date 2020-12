Hunziker e Ramazzotti, quel male dentro a Michelle che forse ha rovinato tutto

Un amore grande e intenso quello tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la loro storia è stata segnata però dai “guerrieri della luce”

La bellissima conduttrice svizzera Michelle Hunziker l’abbiamo vista domenica scorsa su Canale Cinque per la semifinale de programma “All Together now”, abito a sirena lungo e bianco, fisico statuario e grande capacità di intrattenere il pubblico a casa.

Michelle è ormai un volto noto del grande e piccolo schermo, la conosciamo come una persona fortissima ma spesso alla memoria di chi torna indietro di qualche anno, la ricorda anche fragile e commiserabile, stretta nella morsa di una setta che l’ha inglobata e risucchiata per 5 lunghi anni.

Il 5 dicembre 1996 Eros e Michelle diventano genitori della bella Aurora Sophie Ramazzotti. Purtroppo, nel 2002 la separazione e nel 2009 divorziano definitivamente. Ma come mai la loro meravigliosa storia d’amore è finita così all’improvviso?

Michelle ha lasciato Eros istigata dalla setta

È stata proprio Michelle Hunziker a confessare pubblicamente a Verissimo – primo palinsesto che l’ha ospitata dopo la sua “guarigione” – qualche tempo fa, la parentesi oscura del suo passato, ovvero la sua partecipazione alla setta dei “guerrieri della luce”.

“Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro”.

Nel 2006 Michelle Lascia definitivamente quel mondo, ora è sposata con Tomaso Trussardi e dalla cui unione sono nate Sole e Celeste. “Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza dei cinque anni in una setta. Una volta uscita da lì è stato un continuo tentativo di ricostruire la mia vita. Ho sofferto di attacchi di panico, per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco”.

Ora la conduttrice sta bene, spesso nelle interviste più recenti ricondivide quell’esperienza che l’ha cambiata così profondamente e che l’ha allontanata dai suoi affetti, Eros in primis.