Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 dicembre: finalmente libero da un peso, Marcello decide di fare il grande passo.

Mentre Marcello cerca di sistemare i suoi conti in sospeso con il Mantovano, Roberta fa progetti per il loro futuro a Bologna e Laura e Salvatore si mettono alla ricerca di un nuovo socio per la Caffetteria. Armando è sempre più coinvolto con Agnese, ma teme che la donna non riuscirà mai a fare un passo nella sua direzione e a raccontare di loro ai figli. Vittorio, invece, vorrebbe trovare un modo per aiutare la cognata Beatrice e per farlo chiede aiuto al nipote Pietro. Nel frattempo anche al Paradiso sta arrivando il Natale e Milano si riempi di luci, colori e splendide bancarelle di fronte alle quali parlare e confrontarsi sui reciproci sentimenti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 dicembre: un ritorno inaspettato

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello riuscirà finalmente a chiudere i conti con il Mantovano. Libero dall’oppressione del suo aguzzino, il ragazzo si sentirà finalmente in grado di compiere il grande passo: chiedere a Roberta di sposarlo. Se tuttavia Roberta e Marcello convoleranno a nozze e si trasferiranno a Bologna, Clelia avrà bisogno di trovare qualcuno che la bella Venere.

Nel frattempo Vittorio ha un’idea per rendere il Natale al Paradiso davvero speciale. Il capo del grande magazzino fa preparare alle sue commesse dei meravigliosi cestini pieni di sorprese per gli ospiti.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Agnese si sente sempre più vicina a fare il grande passo. Dopo aver intimato a Rocco e Salvatore di tornare presto a casa per fare il presepe, la sarta si prepara a dire loro della sua nuova, felice frequentazione. Peccato che proprio in quel momento suo marito Giuseppe torni a sorpresa, rovinando tutti i suoi piani.