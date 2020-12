Jasmine Carrisi, labbra appena dischiuse e sguardo che ammalia – FOTO

Jasmine Carrisi ha condiviso uno scatto poche ore fa in cui appare come al solito affascinante e sempre impeccabile per quanto riguarda il look giovanile

Jasmine Carrisi ha pubblicato una foto su Instagram per la gioia dei suoi tantissimi fan. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta vivendo un periodo d’oro con la partecipazione insieme a suo padre al talent show The Voice Senior. Durante il programma il pubblico ha avuto modo di conoscere la figlia femmina più piccola del Leone di Cellino San Marco e apprezzarne le qualità di intenditrice di musica oltre alla sua bellezza. La 19enne sa farsi volere bene anche dai suoi follower a cui regala tante foto in cui si mostra vestita elegantemente ma anche con abiti più sportivi. Nonostante la felpa che l’avvolge nell’ultima immagine pubblicata su Instagram, Jasmine non rinuncia a truccarsi in maniera impeccabile: i suoi occhi sembrano quelli di una gatta e le unghie sono lunghe e ben curate. Un incanto per chi guarda gli occhioni della giovane cantante rap, che a dispetto di papà, ha seguito un altro genere musicale, figlio dei tempi odierni, pubblicando il singolo “Ego“.

Jasmine Carrisi: la rivelazione di mamma Loredana Lecciso

I “Carrisi” sono il giudice dalla marcia in più che insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno terminato ieri di scegliere la squadra che porteranno ai KnockOut di The Voice Senior. In un’ intervista al settimanale Grand Hotel, Loredana Lecciso, che segue il programma condotto da Antonella Clerici con molto amore, ha rivelato un particolare di quando era incinta proprio di Jasmine. La showgirl ha detto di aver rischiato più di una volta di abortire, rischiando di perdere la piccola.

Ma fortunatamente la gravidanza si è conclusa nel migliore dei modi e diciannove anni fa è nata Jasmine, verso cui sua madre nutre una dolcezza e un senso di protezione molto forti proprio per la turbolenta e sofferta gestazione.