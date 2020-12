Laura Chiatti, la moglie di Bocci peccaminosa con un leggins super attillato – Foto

Laura Chiatti pubblica uno scatto di quando si trovava a Bari insieme al marito Marco Bocci. Leggins attilato e super sexy!

Laura Chiatti torna a far girare la testa ai suoi follower postando uno scatto dove mostra tutto il suo fascino. L’attrice indossa un leggins super attillato di colore nero che mette in risalto il suo lato B.

Il tutto è reso ancora più sensuale dai suoi stivali, in pelle, che arrivano al ginocchio. Una t-shirt super attillata e smalto e rossetto rosso fuoco.

Laura Chiatti e il problema legato agli attacchi di panico

Proprio negli ultimi giorni la moglie di Marco Bocci ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato di soffrire di attacchi di panico. “L’anno scorso sia Marco sia mia madre sono stati molto male, adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te”, queste le parole dell’attrice che ha dichiarato di essere stata particolarmente segnata dagli ultimi avvenimenti della sua vita.

L’attrice ha anche ammesso che, come tutte le donne con famiglia, ha dovuto far fronte ad un sovraccarico di responsabilità molto duro da affrontare. Un periodo così difficile che l’ha spinta a rivolgersi ad uno psicoterapeuta per combattere i suoi attacchi di panico.

Laura Chiatti ha comunque potuto contare sull’appoggio della famiglia e dei figli. “Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre”, queste le parole della Chiatti ha definito quello per i figli un amore che ti stacca la pelle.

Nel frattempo, la Chiatti non perde mai occasione per pubblicare alcuni suoi scatti dove si mostra in tutto il su fascino. Ovviamente non mancano i commenti dei tanti ammiratori: “Che spettacolo 😍😍😍, Bellissima Lauretta😍😍😍, Buongiorno bellissima 💋🌹, Che spettacolo 😍😍😍, Bella ❤️, Buongiorno bellissima 💋🌹, Bellissima😍, So sexy😍”.

Non ci resta che attendere per scoprire dove potremo rivedere Laura Chiatti in tutta la sua bravura in uno dei tanti film dove ha recitato.