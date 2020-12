Laura Pausini, il suo augurio plurilingue è subito virale – FOTO

Laura Pausini si lascia immortalare in un scatto tenero per lanciare un augurio plurilingue ai suoi follower. Il post si è rivelato subito un successo.

Laura Pausini si propone sui social in una versione natalizia, almeno questo è quanto suggerito dal suo outfit rosso: stivaloni sopra il ginocchio rossi, collant neri 40 denari che spezzano l’abito aderente rosso, basic ma che alla cantante sta davvero bene. Seduta, con lo sguardo sognate, non guarda l’obiettivo ma sta pensando qualcosa di piacevole.

Sullo sfondo un angolo della propria abitazione, in cui spiccano delle luci fredde circondate da fiocconi rossi ed una grande marionetta che riprende i toni del rosso. Buon weekend è quanto scrive la Pausini in più lingue, dall’inglese allo spagnolo e accennando anche il portoghese. Del resto la cantante è internazionale, pertanto è giusto e carino da parte sua non dimenticare nessuno. La foto è stata scattata da Paolo Carta, il musicista legato sentimentalmente alla Pausini dal 2005 e dalla cui unione è nata Paola Carta di 7 anni.

Laura Pausini, riposo dopo il periodo intenso

E’ passata già una settimana, questo è quanto scrive la Pausini sulle sue storie Instagram taggando Antena 3, l’emittente spagnola per la quale la cantante ha lavorato come giudice di La Voz – la versione spagnola di The Voice of Italy – di cui già ne sente la mancanza. Questo collage ne è una chiara dimostrazione. Con i colleghi e con i concorrenti del talent, sicuramente una bellissima esperienza. In Italia sta andando in onda The Voice Senior, il talent riservato agli over 60 e che sta riscuotendo enorme successo.

Al pari di Valentina Vignali, la star internazionale sfoglia l’album dei ricordi, dei momenti nostalgia e propone uno scatto in montagna che risale allo scorso anno. A tal proposito scrive: Questa foto sulla neve racchiude tutta la gioia e la libertà che la montagna mi ha insegnato e oggi mi sento un po’ malinconica… Mi manca tutto… come manca a tutti voi.

Arriva prontamente la risposta dell’amico di sempre – Biagio Antonacci – che commenta: Dai qui ….. cominciano i ricordi 🙏🌹.