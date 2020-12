Maschera viso alla banana: ricette facilissime da realizzare!

Al giorno d’oggi sempre più persone, soprattutto le donne, scelgono di utilizzare un trattamento per il viso per idratare, purificare e nutrire la pelle. Ma andiamo a scoprire come realizzare una maschera viso alla banana.

È sempre più comune l’utilizzo di trattamenti realizzati in casa in modo da abbattere i costi non tralasciando quella che può essere considerata una coccola alla nostra persona.

Una pelle purificata e lucente è anche un biglietto da visita per fare una buona impressione sulle persone che giornalmente conosciamo e con cui abbiamo a che fare. Va considerata, quindi, anche come un primo passo per innalzare la nostra autostima.

Realizzare maschera alla banana: da dove cominciare?

Uno degli alimenti più utilizzati per questo tipo di maschera è sicuramente la banana.

La banana, oltre a essere un frutto dolce, gustoso e nutriente, possiede anche molte proprietà benefiche per pelle. La banana, infatti, è ricca di potassio e sali minerali, utili per le caratteristiche idratanti, cicatrizzanti e lenitive.

Oltre alla polpa è riconosciuto che anche la buccia della banana ha proprietà antimicotiche, antibiotiche ed enzimatiche e, quindi, è davvero un toccasana per la nostra pelle.

La banana utilizzata in combinazione con il miele ha un’azione botox naturale grazie al potere del potassio davvero efficace contro le nostre rughe.

Ci basterà mescolare una banana con un cucchiaino di miele in modo da creare una purea e lasciarlo riposare fin quando non raggiungerà il colore simile al caffè.

Dopo di che possiamo applicarlo sulla pelle del viso, ben deterso precedentemente, e lasciar agire il composto per almeno 20 minuti in modo da dare il giusto nutrimento alla nostra pelle. Terminato tutto, bisogna risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Per un effetto botox naturale è consigliabile ripetere la procedura almeno due volte a settimana.

Se, invece, avete il problema dei punti neri e una pelle eccessivamente grassa potete optare per l’azione dell’avocado insieme alla banana. Per dare la giusta consistenza alla nostra crema possiamo aggiungere anche un tuorlo d’uovo.

Non ci resterà che schiacciare con una forchetta la nostra banana insieme con l’avocado e aggiungere il nostro amato tuorlo d’uovo.

Per avere una pelle liscia come dei perfetti bambini potremmo sfruttare i vantaggi della banana usata insieme all’olio. L’olio è ricco di antiossidanti e tende a purificare quelle che sono le impurità delle nostre cellule. Ci basterà schiacciare la nostra banana con un cucchiaio abbondante di olio.

Se, invece, abbiamo il problema della pelle secca possiamo cercare di idratare la nostra pelle grazie all’azione combinata della banana con lo yogurt (date un’occhiata al nostro articolo su come realizzare una maschera allo yogurt).

Altre ricette utili

Questo tipo di maschera per il viso è molto completa perché non si limiterà ad idratare solo la nostra pelle ma riuscirà anche a levigarla riducendo la formazione delle rughe.

Contro le impurità, invece, è davvero un toccasana l’azione della banana insieme al cacao e dell’argilla rosa.

Ci basterà mescolare mezza banana con un rapporto di 1 a 2 tra cacao e argilla rosa. Per 5 gr di cacao possiamo utilizzare 10 gr di argilla rosa.

Bisognerà stare attenti a tenere la nostra maschera per non più di 10 minuti in modo da non avere un effetto astringente della pelle troppo aggressivo ed evitare che si secchi eccessivamente. Dopo mezz’ora dal trattamento per far fronte a questo problema potremmo anche utilizzare una buona crema idratante.