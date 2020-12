Morto campione dello sport, trovato il corpo in una pozza di sangue

Il campione di body building Alberto Clementi è stato trovato morto nella sua abitazione di Caorle. Il corpo era in una pozza di sangue

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Clementi (@clemenalberto)

La notizia è di poche ore fa e ancora il mondo sportivo agonistico non riesce a credere a ciò che è accaduto ad Alberto Clementi. Il campione 49enne è stato trovato dalla fidanzata nel bagno in una pozza di sangue, ancora ignare le cause del decesso anche se sono stati sequestrati farmaci e pc per poter far luce su quanto accaduto.

Pare si sia sentito male nel cuore della notte e per lui non c’è stato nulla da fare. Alberto verso le due di ieri notte è andato in bagno perché non stava bene, la fidanzata non vedendolo uscire è andata a chiamarlo ma la porta era chiusa dall’interno, quando sono giunti i soccorritori lo hanno trovato a terra riverso in una pozza di sangue.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro sono ancora in corso, la salma che verrà sottoposta ad autopsia da parte del medico Antonello Cirnelliè, al momento nella camera mortuaria di Caorle.

Alberto Clementi, chi era il body builder morto nella notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Clementi (@clemenalberto)

Alberto Clementi dirigeva una palestra in via Perugia nella zona di Falconera vicino Caorle. Nel mondo delle competizioni sportive agonistiche era molto conosciuto perché aveva gareggiato in numerose competizioni, anche di livello internazionale. Era un volto noto del litorale in quanto aveva lavorato anche come buttafuori e responsabile di servizio d’ordine in diversi locali da ballo.

Sulla sua pagina Facebook numerose le reazioni degli amici e colleghi dopo la notizia della sua morte: “Un abbraccione campione…riposa in pace… rimarrai nel mio cuore lo stesso ragazzo di 20 anni con cui gareggiavo….😪” e ancora, “Te ne sei andato così…..senza dirmi nulla…in silenzio….mi mancherai tantissimo”.

Michele Radice amico del body builder commenta: “E anche Alberto Clementi ci lascia a soli 49 anni R.i.p maledetto 2020“. Un altro campione dello sport se n’è andato così improvvisamente, nello stesso giorno dei funerali a Vicenza di Paolo Rossi. La dara dei funerali non è ancora stata comunicata, si attende prima l’esito dell’autopsia.