Paura in casa di Al Bano, ha rischiato di perdere un’altra figlia

Al bano ha rischiato di perdere un’altra figlia, Jasmine, avuta da Loredana Lecciso: si sono spaventati molto ma oggi sta bene

Loredana Lecciso ha raccontato in un’intervista che ha rischiato di perdere Jasmine quando era incinta di lei. Per questo motivo madre e figlia avrebbero un rapporto davvero speciale e profondo. La Lecciso si lascia andare poi a ricordi teneri con la sua bambina e spiega che quando era piccola era molto dolce, voleva dormire sempre con lei e appoggiare la testa sul suo petto.

Jasmine Carrisi e la sua rivalsa in televisione

Una bimba che rischiò la vita ma oggi ottiene la sua rivalsa ed è destinata a diventare una star della televisione forse. La bella Jasmine sta lavorando al fianco di suo papà come giudice a The Voice su Rai 1. Di lei si parla benissimo, è educata, sa come parlare ai concorrenti e conosce i tempi televisivi bene. Giovanissima e già con un carattere forte, Jasmine ha conquistato tutti con la sua bellezza e capacità di parlare in modo umile e sincero. Ha anche fatto riflettere il padre sulla scelta di alcuni concorrenti, facendogli cambiare opinione.

Lei stessa aveva dichiarato di tenere sempre conto dell’opinione e dei consigli del padre, ma che avrebbe sempre e comunque scelto da sé. Dimostra quindi di avere un gran carattere la piccola Jasmine. La giovane è anche uscita con il suo primo brano musicale “Ego” che sta già spopolando sulle piattaforme, il che dimostra che ha anche talento, d’altronde tale padre tale figlia. Anche su Instagram la giovane sta ottenendo non poco successo, i suoi follower sono aumentati e hanno raggiunto gli 82,3mila.

Al Bano si dimostra anche diverso dal solito, con sua figlia accanto è tutto un altro. Tra loro volano sguardi complici e tanto amore tra padre e figlia. Sicuramente con la figlia accanto è un Al Bano diverso, ma sembra piacere molto agli spettatori questo rapporto con la figlia.