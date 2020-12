Revenge Porn, protagonista dei video hot divulgati un calciatore di Serie A

Revenge Porn, un nuovo caso in appena un mese. Stavolta la vittima è un uomo, un calciatore di serie A.

Negli ultimi tempi si assiste a numerosi casi di Revenge Porn, ovvero la diffusione di materiale multimediale – video o foto – che ritraggono un’altra persona in atteggiamenti che attengono alla sfera privata. Se 9 casi su 10 sono le donne le vittime di tali atti, in questo caso la vittima è un uomo, un ex calciatore del Sassuolo. La motivazione è sempre la stessa; la vendetta. L’ex amante infatti non accettando la fine della loro relazione, avrebbe inviato il filmato che li ritrae in atteggiamenti inequivocabili alla famiglia dell’atleta. La ragazza che all’epoca dei fatti aveva 25 anni, ha filmato uno dei loro incontri bollenti per inviarlo alla famiglia nonché agli amici dell’uomo. Per la donna le accuse di revenge porn, fattispecie delittuosa prevista dal Codice Rosso, entrato in vigore lo scorso anno con legge n. 69.

Revenge Porn, indizi sul calciatore vittima di tale reato

La fine della relazione non è stata accettata bene dalla giovane 25enne sudamericana e pertanto ha deciso di divulgare il materiale intimo a disposizione alla moglie dell’ex calciatore del Sassuolo il quale all’epoca dei fatti – stiamo parlando dell’estate del 2019 – aveva anche figli. Non è stato divulgato il nome del calciatore ma si sa che oggi continui a giocare per la Serie A ma in un’altra società calcistica. La donna vive all’estero, la denuncia è scattata nel momento in cui è rientrata in Italia. Le indagini sono affidate alla Procura di Modena, competente per territorio, mentre le Forze dell’Ordine si sono adoperati per fare gli accertamenti del caso, nello specifico le hanno sottratto il telefono cellulare. Per la giovane sudamericana l’accusa di aver divulgato i video e l’invito a comparire in udienza per procedere all’udienza preliminare. La sentenza fissata è stata rinviata in quanto – per il momento – della giovane si sono perse le tracce.

I Casi di Revenge Porn sono sempre più diffusi, per ultimi il caso della maestra di Torino sospesa da scuola e quello della dottoressa. Un caso questo che coinvolge un altro calciatore, questo del Brescia ma assumendo un ruolo diverso.