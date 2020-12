Royal Family, primo red carpet per George, Charlotte e Louis

Prima uscita pubblica per i duchi di Cambridge che si sono recati a teatro per uno spettacolo natalizio insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis

La Famiglia Reale inglese oggi, dopo mesi chiusa a palazzo per l’emergenza sanitaria e la positività al Covid di William, si è recata a teatro ad assistere ad uno spettacolo natalizio. Presenti per il loro primo red carpet oltre a Kate Middleton ed Harry, anche i loro figli George, Charlotte e Louis.

Per loro si tratta della prima occasione “mondana” in cui si fanno vedere al completo, l’evento in questione si è svolto presso il National Lottery’s Pantoland del Palladium Stadium. La famiglia si è fatta vedere dalla stampa con abiti molto semplici e quello stile che da sempre li contraddistingue, abito lungo scuro firmato Alessandra Rich e décolleté per Kate, completo giacca e pantalone con pullover rosso per William.

George di 7 anni indossava un maglione a righe blu e rosse, Charlotte di 5 anni un grazioso abito a scacchi grigio e blu mentre Louis di 2, una giacca spessa di lana color petrolio.

I duchi di Cambridge hanno ringraziato gli eroi della pandemia

Le telecamere e i flash si sono focalizzati principalmente sui bambini che si son goduti questo momento di popolarità improvvisa, mentre i duchi di Cambridge hanno potuto discutere con alcuni lavoratori dello spettacolo e operatori della sanità presenti in sala.

La famiglia dopo aver attraversato il lungo tappetto rosso posto all’esterno del teatro, è entrata per assistere allo spettacolo non prima di aver ascoltato il discorso di apertura di William alla platea riunite: “È meraviglioso essere di nuovo qui nel West End e vedere i teatri riaprire i battenti” ha detto il duca.

Lo spettacolo, nonostante il distanziamento sociale ancora vigente, è stato visto come una boccata d’ossigeno dopo i mesi di chiusura in cui ha vissuto il Paese. Presenti diversi esponenti del Servizio Sanitario Nazionale, del Servizio di Polizia Metropolitana, del Servizio di Ambulanza, militari, insegnanti, operai, occasione per ringraziarli pubblicamente per il magnifico servizio offerto alla comunità.

William ha detto prima della rappresentazione: “Rappresentate l’enorme numero di persone in tutto il Regno Unito che si sono fatte avanti per fare la differenza quest’anno in tanti modi cruciali. Il Paese ha un enorme debito di gratitudine verso di voi“.