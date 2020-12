Silvia Toffanin, pochi conoscono chi è il padre della conduttrice di Verissimo

Molti sanno che Silvia Toffanin è fidanzata con Pier Silvio Berlusconi, di cui sveleremo un retroscena relativo al padre della conduttrice

Silvia Toffanin è entrata con garbo e gentilezza nelle case dei telespettatori di Verissimo. Con le sue interviste riesce sempre a mettere a proprio agio tutti i personaggi che passano nel salotto pomeridiano di Canale 5. Un programma ricco di cronaca rosa e approfondimenti, che la padrona di casa gestisce sempre in maniera ottimale sapendo regalare ai suoi ospiti anche momenti commoventi. La bella conduttrice è fidanzata con Pier Silvio Berlusconi, presidente Mediaset e figlio dell’ex Premier. Pochi sanno chi è il padre di Silvia Toffanin e che tra lui e il fidanzato della figlia c’è stato un retroscena. Per conoscere i dettagli di questa storia c’è da tornare indietro nel tempo a una vecchia intervista che la presentatrice televisiva ha rilasciato al giornale ‘Grazia’.

Il padre di Silvia Toffanin e il retroscena con Pier Silvio Berlusconi

La 41enne di Bassano del Grappa durante la sua infanzia trascorsa nella provincia vicentina di Cartigliano non usciva spesso proprio a causa del padre. A 18 anni ha lasciato casa perché aveva il sogno di fare la modella ed è infatti riuscita ad entrare a Miss Italia e da lì sono seguiti i successi come conduttrice televisiva. Nell’intervista rilasciata al settimanale la Toffanin ha raccontato di un papà molto geloso, che le concedeva la libera uscita di malavoglia. E quando finalmente riusciva qualche volta ad andare in discoteca, suo padre l’aspettava in macchina ed erano completamente inutili le parole spese per farlo ritornare a casa. Inoltre quando gli amici andavano a cercarla al citofono, suo padre diceva che lei non era in casa.

Per quanto riguarda invece il rapporto con il fidanzato, quando Silvia Toffanin ha presentato alla famiglia Pier Silvio, la risposta del papà è stata: “Io sono dell’Inter”. Un uomo geloso della propria figlia come pochi, ma del resto era comprensibile qualche decennio fa.