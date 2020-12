Smagliature rosse: rimedi naturali per combattere questo inestetismo!

La maggior parte delle persone nella propria vita ha dovuto combattere con quelle che vengono comunemente chiamate smagliature. Ecco i rimedi naturali per le smagliature rosse.

Le smagliature, soprattutto all’inizio, sono di colore rosso e non sono altro che uno stato infiammatorio.

Ma perché si formano le smagliature? In realtà questo inestetismo della pelle si manifesta perché la nostra cute si assottiglia facendo intravedere lo strato sottocutaneo irrorato dal sangue e dando vita a dei leggeri solchi, comunemente chiamate strie atrofiche, distinguibili al tatto.

Successivamente, se non adeguatamente trattato questo solco della nostra pelle formerà una vera e propria cicatrice trasformando la smagliature da colore rosso violaceo a rosa fino a diventare smagliature bianche.

Smagliature rosse: rimedi e cause

È noto che esistono alcuni fattori predisponenti per la formazione delle smagliature come l’ereditarietà famigliare, squilibri endocrini e terapie a base di cortisone, corticosteroidi, periodi di stress intenso, obesità, diete dimagranti troppo rigide.

È bene sottolineare, quindi, che bisogna intervenire subito per poter eliminare questo difetto estetico della nostra pelle. Quanto più veloci saremo nell’agire tanto più i risultati saranno importanti.

Per l’eliminazione delle smagliature rosse ci sono diverse comprese tra creme specifiche, oli nutrienti, terapie estetiche, quali il laser.

Sicuramente tra i rimedi naturali ai primi due posti non possiamo fare altro che inserire una sana e ricca alimentazione in modo da non far mai mancare i giusti nutrienti al nostro organismo e un’adeguata attività fisica.

I rimedi naturali con prodotti di uso comune ovviamente mirano a migliorare l’elasticità della pelle. Per questo motivo tra i principali rimedi naturali troviamo sicuramente l’applicazione di quelli che vengono comunemente chiamati oli vegetali.

Migliorare l’elasticità della pelle

Gli oli vegetali sono ottimi per il nostro organismo in quanto riescono a migliorare l’elasticità della pelle grazie alle loro proprietà idratanti, nutrienti, rigeneranti, cicatrizzanti e antinfiammatorie. Tra i più usati nel trattamento delle smagliature sicuramente troviamo l’olio di mandorle, l’olio di cocco, l’olio di Argan, l’olio di avocado ed il burro di Karité.

Un altro rimedio naturale è sicuramente il succo di limone da applicare puro sulle smagliature. Il limone, grazie al contenuto di vitamina C, può aiutare la produzione di collagene e migliorare così l’aspetto delle smagliature dando forza ed elasticità alla nostra pelle

Nel tempo si è visto che anche lo zucchero può essere un ottimo rimedio per le nostre smagliature. Lo zucchero, tra le sue proprietà benefiche, ha anche quello di esfoliante per la pelle, aiutando a eliminare le cellule morte e migliorando l’aspetto delle smagliature.

L’applicazione di tutti questi elementi essenziali deve essere fatta attraverso il massaggio. La pelle “smagliata”, infatti, è un tessuto freddo, quasi del tutto inattivo. Quindi, ha particolarmente bisogno di essere risvegliata, irrorata e ossigenata.

Il primo passo consiste nel praticare una ripresa dello strato corneo in modo da far arrivare più sangue in superficie. Dopo che la circolazione sarà riattivata, si procede a massaggiarla con oli o burri vegetali arricchiti da principi attivi che possano rigenerare il tessuto danneggiato.