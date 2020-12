Le pagelle e il tabellino dell’anticipo del sabato dell’undicesima giornata del campionato di Serie A Torino-Udinese, appena terminato

Anche a Torino come in tutti i campi di Serie A si è rispettato il minuto di silenzio in ricordo del campione del mondiale di Spagna del 1982 Paolo Rossi, scomparso pochi giorni fa a causa di un tumore ai polmoni. La partita si è sbloccata al 21′ con il lancio di Deulofeu per Pussetto che con freddezza batte il portiere granata. Il gol è stato visto e convalidato alla Var dopo le proteste del Torino per un fallo su Meité. Nel primo tempo la partita è andata avanti senza grandi emozioni da entrambe le parti, l’Udinese ha saputo sfruttare l’unica azione clamorosa ad opera di Pussetto che ha dedicato il gol alla sua fidanzata perché presto diventerà papà.

Torino-Udinese: le pagelle e il tabellino del match

All’inizio della ripresa il Torino è stato molto più aggressivo del primo tempo. Giampaolo negli spogliatoi gli avrà dato una bella strigliata. Ma non è bastata perché al 54′ è arrivato il raddoppio dell’Udinese: su recupero di Bonifazi, Pereyra ha ricevuto e ceduto a De Paul che ha siglato il suo terzo gol in campionato. Al 66′ il gallo Belotti ha accorciato le distanze e due minuti dopo il Toro ha pareggiato con Bonazzoli. Per il “Gallo” è stata la rete numero 100 con la maglia granata. Ma dopo appena un minuto, al 69′, Nestorovski blocca l’esultanza dei padroni di casa e riporta in vantaggio i bianconeri.

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 5,5, N’Koulou 6 (46′ Izzo 5,5), Rodriguez 5; Singo 5,5, Meité 5 (46′ Lukic 6), Rincon 6, Linetty 5,5, Vojvoda 5,5 (64′ Gojak 6) ; Belotti 7,5, Zaza 5,5 (46′ Bonazzoli 7,5). All. Giampaolo 6

Udinese (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6,5, Nuytinck 6 (43′ Becao 5,5), Samir 4,5; Stryger Larsen 6, De Paul 7,5, Walace 6,5 (63′ Mandragora 5,5), Pereyra 6 (82′ Makengo s.v.), Zeegelaar 6; Pussetto 7 (82′ Lasagna s.v.), Deulofeu 6,5 (63′ Nestorovski 7). All. Gotti 6

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 24′ Pussetto (U), 54′ De Paul (U), 66′ Belotti (T), 68 Bonazzoli (T), 69′ Nestorovski (U)

Ammoniti: Lyanco (T) Pereyra (U) Vojvoda (T), Musso (U), Becao (U), Lukic (T)

Espulsi: –

Migliore in campo: Belotti

Con questa vittoria l’Udinese si porta a quota 13 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per il Torino che rimane in zona retrocessione, così come si può vedere nella classifica aggiornata di Serie A.