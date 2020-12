Ultime novità in merito agli spostamenti nei giorni di Natale e Capodanno. Imminente il via libera alla deroga delle limitazioni concessa probabilmente in base ai km da percorrere.

Spostarsi in Italia nei giorni di festività sembra ormai una realtà. Novità si prospettano in merito alla deroga dei limiti fissati dal Decreto legge spostamenti per il 24 e 26 dicembre e per il 1 gennaio. Il divieto di spostarsi non solo era previsto tra le regioni, ma anche tra comuni.

Dopo il pressing da più parti, il governo ha deciso di rivedere le limitazioni. La deroga potrebbe essere rilasciata in base ai km da percorrere per raggiungere la propria famiglia o in alternativa per recarsi in Comuni nelle vicinanze, con meno di cinquemila abitanti. Pare che tuttavia non sarà possibile spostarsi da Nord a Sud.

E’ stato Giuseppe Conte a confermare le possibili aperture. L’annuncio è stato comunicato dal Premier in una conferenza stampa da Bruxelles.

Per Conte nelle festività le limitazioni agli spostamenti possono «creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà. Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione».

Novità per Natale e Capodanno: previste modifiche per il Decreto legge spostamenti

Che durante le festività sarà possibile muoversi al di fuori del proprio Comune sembra ormai una certezza. Tuttavia al governo non tutti sono d’accordo con queste novità. In particolare il ministro della Salute Roberto Speranza che ha chiesto di non allentare le restrizioni.

Ma Conte ormai è convinto e non resta altro che definire i dettagli necessari per evitare che l’allentamento dei limiti si trasformi in una sorta di liberi tutti.

Verrà istituito un provvedimento per modificare il Dl spostamenti. A Palazzo Chigi i lavoro sono in corso. Si ipotizza l’adozione di un decreto ad hoc che potrebbe essere un emendamento al Dl spostamenti o al Dl ristori. Una semplice Faq invece è esclusa.