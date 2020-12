Valentina Ferragni, ormai da tempo sulle orme della sorella, oggi diventa sponsor: sfoggiando un outfit insolito ma adorabile.

L’influencer ed imprenditrice Valentina Ferragni, sempre più simile alla sorellina Chiara, ha postato meno di un’ora fa un imperdibile contenuto sul suo profilo Instagram. Nello scatto è ritratta con in indosso un insolito capo d’abbigliamento che, differentemente dagli abiti utilizzati per i soliti servizi fotografici, sembra avere un non so che di naturale ed al contempo sensuale.

Soltanto una settimana fa Valetina era stata immortalata ricoperta dalla neve e da un abbigliamento total black firmato Chanel. Cosa sarà successo dopo lo scatto sotto la neve? E soprattutto nel giro di così pochi giorni per farle cambiare così draticamente le sue tendenze alla moda?

Valentina Ferragni: un Natale da sponsor per Dyson

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Velentina è nata il 29 dicembre e quest’anno appare pubblicamente pronta a festeggiare sia l’arrivo del Natale che quello del suo compleanno. Entrambi a distanza di soli cinque giorni. Inoltre, è molto probabile che la scelta tra i regali da inserire nella duplice letterina sia stata già parzialmente effettuata. Uno fra questi potrebbe essere il protagonista materiale nell’ultimo scatto della fashion blogger milanese.

Con indosso un abbigliamento che ricorda le tipiche tute da indossare la mattina di Natale dopo il grande cenone della vigilia, Valentina, mostra con fare da imprenditrice un prodotto firmato Dyson. Una delle marche di elettrodomestici che ha riscosso molti riscontri positivi ed acquisti dal 2019 ad oggi. In tutto ciò, lei ha deciso di deticare al brand tutta la sua attenzione divenendo la sua sponsor per un giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Accompagnato al post, con tanto di aspirapolvere da sostegno in una posa sensuale, e di albero e lucine a fare da sfondo, Valentina ha aggiunto un breve commento in lingua inglese nella didascalia. Che, tradotto, sarebbe: “Non hai tempo per pulire la tua casa essendo troppo concentrata a trovare i regali giusti per Natale? È facile con Dyson v11 Absolute Extra Pro!”.