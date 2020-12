Valentina Vignali in intimo è divina, doppia versione, doppio infarto-FOTO

La Vignali condivide nelle stories due scatti in cui indossa l’intimo di Victoria’s Secret e lascia senza fiato

Valentina Vignali bellissima in intimo Victoria’s Secret in due versione, una viola e una rosa è davvero magnifica. Il suo fisico è statuario e impeccabile, si vede che la Vignali si è allenata molto da l’ultima volta che l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip. Il suo fisico è scultoreo e in intimo è davvero meravigliosa. Condivide un video del backstage che è da infarto, cambia diversi completi di lingerie che sono stupendi.

La storia d’amore tra Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi va alla grande

La Vignali ha ritrovato l’amore dopo Stefano Laudoni con Lorenzo Orlandi, fotografo e suo fidanzato da ormai qualche anno. I due sono molto affiatati e traspare un rapporto davvero unico, sono complici. L’influencer era stata molto male per la fine della storia con Laudoni, era infatti molto innamorata e pianificavano anche di sposarsi e creare una famiglia. Tuttavia però le loro strade si sono divise a causa di molti motivi, ma i principali sarebbero da attribuire ad alcuni tradimenti di Laudoni che la Vignali non ha perdonato.

Lui oggi è fidanzato con un’altra ragazza di cui è molto innamorato, le ha anche fatto la proposta di matrimonio. D’altra parte anche la Vignali ha ritrovato l’amore con Orlandi ed è felice e serena. A novembre l’influencer ha scritto una dedica bellissima al suo compagno, alcune parole del post sono:”Sei il primo che mi ha vista spogliata di ogni mia insicurezza, e poi piena di qualsiasi fragilità e mi stretta forte quando non riuscivo a respirare e invece che soffocarmi i ha dato probabilmente un sacco di anni di vita in più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Parole importanti che hanno un significato profondo e meraviglioso. La Vignali ha fatto la dedica più bella che ci sia al suo compagno. Lui risponde ringraziandola delle bellissime parole e per ogni cosa che fa tutti i giorni per lui.