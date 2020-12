Valentina Vignali pubblica un nuovo scatto da capogiro in intimo. Fisico scultoreo e da far girare la testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali sexy più che mai sul suo profilo Instagram. Stavolta la cestista ha pubblicato uno scatto dove è in intimo.

Uno slip sgambato mette in risalto il suo ventre piatto, davvero irresistibile. Non da meno il décolleté messo in risalto dallo splendido push up targato Victoria Secret. Il tutto reso ancora più sexy dalla sua lunga chioma scura.

Valentina Vignali innamorata del suo Lorenzo Orlandi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La Vignali qualche mese fa è stata al centro del gossip per la sua storia d’amore con Stefano Laudoni. I due, dopo diversi tiri e molla, ora si sono allontanati in modo definitivo dopo liti e tradimenti.

Attualmente la Vignali è felice e serena accanto al suo amore Lorenzo Orlandi. I due stanno insieme dal 2008. Lui è nato e vive a Roma, lavora nell’ambito della fotografia e del videomaking ad altissimi livelli. Basta dare un’occhiata al suo profilo per ammirare gli scatti pieni di paesaggi mozzafiato.

Anche Stefano Laudoni ha trovato un nuovo amore. Attualmente, infatti, sta con Giorgia Crivello, una ragazza acqua e sapone molto seguita sui social. Ha un blog personale, che si chiama “Walk this way”, dove da consigli di ogni tipo.

Tornado a Valentina Vignali, non perde mai occasione per esprimere tutta la sua felicità nell’avere accanto una persona come il suo amato Lorenzo. In un vecchio post, la Vignali ha anche ringraziato il suo compagnato per averla spogliata di ogni tipo di insicurezza. Ecco le sue parole: “Sei il primo che ha tenuto le mie paure a riparo e ha fatto sì che per un po’ potessero non esistere più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Nel frattempo, oltre agli scatti che vi abbiamo mostrato di recente, la Vignali pubblica altri scatti che fanno girare la testa ai follower della cestista che non rinunciando a farle i complimenti attraverso i commenti: “Un raggio di sole 😍😍, Stupenda, Sei meravigliosa ❤️👏👏👏👏😍😍😍, Si inizia a bestemmiare, “Uptown Girl”😊😊, BELLAAAA Vale❤️,

❤️❤️❤️👏👏👏💯💯💯🔥🔥🔥💖💖💖🌈🌈🌈😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹”.