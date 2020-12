WhatsApp: come funziona l’aggiornamento dark per la salute degli occhi

La piattaforma di messaggistica, Whatsapp, mette a disposizione un nuovo aggiornamento in verde scuro, aiutando a non sforzare più la vista.

In seguito al recente alert contenente i termini di servizio validi a partire dal 2021 riguardante WhatsApp, l’attuale applicazione di messaggistica più usata al mondo, è stata resa pubblica un’ulteriore novità. Si tratta di un ulteriore aggiornamento appena approvato, che permette ai suoi più assidui utilizzatori di non sforzare oltremodo la propria vista. L’aggiornamento in questione è già disponibile per chi fosse interessato ad insallarlo sul proprio dispositivo.

WhatsApp: come applicare l’aggiornamento

La suddetta innovazione riguarda principalmente l’interfaccia della piattaforma. La dicitura della novità è Dark Green Bubble Color ed è, grazie ad un meccanismo di continui aggiornamenti da parte di Facebook per migliorare le sue prestazioni, disponibile dalla giornata di oggi. È sufficiente recarsi all’interno dell’Apple Store dal proprio browser ed installare la seconda versione 2.20.49.7 di WhatsApp Web. E, dopo aver attivato dal menù impostazioni il tema scuro, si potrà godere dei suoi benefici.

Il tema “verde scuro” consiste nel poter modificare il colore delle bolle in cui sono riportati i messaggi all’interno della chat. Si passerebbe dal verde sgargiante, utilizzato in precedenza, ad una totalità nettamente più scura e piacevole agli occhi. Il colore è tendente al grigiastro e soprattutto salutare per gli occhi. Aumentando la leggibilità della chat, il nuovo tema, sebbene sia soltanto in fase sperimentale, sembra essere già amatissimo da molte persone in tutto il globo.

Inoltre, pare che soltanto dopo aver testato un’ampia porzione di opinioni riguardo a questa nuova scelta sull’interfaccia della piattaforma, il team digitale opterà per adattarla anche ai dispositivi mobili. I riscontri sembrano già essere in gran numero positivi, si attende però la conferma decisiva. Invece, un’altra recente funzione di WhatsApp, ideata soltanto pochi giorni fa dal gruppo Facebook, è quella di poter personalizzare con sfondi diversi ogni chat.