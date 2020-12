Amici 2020: divergenze tra i coach, Arisa perde Letizia ma salva Arianna

Ieri nella quinta puntata di Amici 2020 tensioni tra i coach. Arianna si salva, ma Letizia esce. L’esibizione della ballerina Martina fa commuovere tutto lo studio.

Ieri durante la quinta puntata dello talent show di Maria De Filippi emergono divergenze. Tensioni tra i coach impegnati nella formazione della classe dell’edizione 2020.

Sempre più agli antipodi Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. In particolare è l’alunna Rosa a dividerle. La Celentano giudica la ballerina non all’altezza di esibirsi in coreografie più complesse dal punto di vista tecnico. La Cuccarini si oppone e ancora una volta conferma la concorrente.

Divergenze anche tra Arisa e Rudy Zerbi. I coach sono sempre più distanti in merito al giudizio su Arianna. In queste settimane la cantante è stata più volte criticata da Zerby e pertanto ha chiesto di passare alla squadra di Arisa. La coach l’ha accolta con piacere andando anche contro alla posizione di Anna Pettinelli.

Disaccordi tra i coach, Rudy manda in sfida Letizia: la cantante non ce la fa

Durante la puntata Zerby ha mandato in sfida Letizia. Arisa infastidita ha dimostrato per l’ennesima volta quanto tiene alla cantante lirica. Per la coach le perplessità su Letizia sono incomprensibili. Tuttavia la sfida non ha un lieto fine. La concorrente perde ed è costretta ad abbandonare la scuola.

Lato danza, la Cuccarini punta ancora su Martina toccando una tematica per lei molto delicata. La ballerina da giovane ha perso il padre in seguito a un grave incidente. Da allora ha raccontato di non riuscire più ad ascoltare i brani di Laura Pausini. Nella puntata di ieri tuttavia riesce a esibirsi sul brano della Pausini “Incancellabile”, dedicando la performance al padre.

Lo studio si commuove davanti l’esibizione. Dagli allievi, ai professori alla stessa ballerina. Questo ha confermato la tesi della Cuccarini che più volte ha sottolineato come sul palco quando gli artisti mettono tutti loro stessi si verificano cose belle.

