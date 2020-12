Beautiful, anticipazioni puntata 14 dicembre: la verità su quella notte

Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: Ridge sta cercando di convincere Steffy ad accogliere Thomas in casa. Lo stilista gli racconta una scomoda verità.

Le cose si stanno mettendo male per Katie. La più giovane delle sorelle Logan ha avuto un malore mentre si trovava in compagnia di Bill e adesso attende di scoprire il suo destino. Ricoverata in una stanza d’ospedale, Katie sta lentamente perdendo le speranze. Ha infatti un impellente bisogno di un trapianto di reni, ma sembra che nessuno dei suoi familiari sia in grado di donargliene uno. Hope e Donna non sono risultate idonee e Brooke potrebbe rappresentare la sua unica speranza. La più grande delle Logan si trova ore divisa tra la necessità di accudire sua sorella ed i problemi causati dal lento disfacimento del suo matrimonio con Ridge. Nel frattempo lo stilista si è recato a casa della figlia Steffy per chiedere aiuto.

Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: Bill è scoraggiato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge è ancora a casa di Steffy e la sta implorando di aiutarlo a gestire Thomas. Il giovane Forrester è orma fuori controllo e Ridge, in quanto pare, si sente responsabile. Steffy oppone una strenua resistenza, ma rimane sconvolta quando scopre che suo padre si trova davvero nei guai. L’uomo è stato lasciato da Brooke a seguito della notte trascorsa con Shauna al Bikini. La notizia è un duro colpo per Steffy che finisce per avere compassione del padre.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie cercherà di rincuorare Bill. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la donna cercherà di farsi forza. Non sa che l’attende una sorpresa inaspettata. Di cosa si tratta? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprirlo.