Ennesima tragedia sulle strada: spezzata la vita di un 17enne in moto

Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Bolzano in un incidente in moto sulla strada Arginale.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Bolzano. Il giovane si trovava alla guida della sua moto, quando improvvisamente, per evitare l’impatto con un’auto che aveva allargato la propria traiettoria, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della luce. A nulla sono valsi i soccorsi dei medici del 18 giunti sul posto che hanno potuto solo constatare il decesso del 17enne, avvenuto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi.

Bolzano, si schianta contro un palo in moto per evitare un’auto: ragazzo di 17 anni perde la vita in un incidente

Una vita spezzata a soli 17 anni in sella a quella che era una delle sue passioni più grandi, la moto. Questo il tragico destino di Michele Torcaso, deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 12 dicembre, in un drammatico incidente stradale. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Corriere della Sera, il ragazzo si trovava alla guida della sua Ktm 125 lungo la strada Arginale, quando, per evitare un’auto che avrebbe allargato la traiettoria, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della luce. Un impatto molto violento che ha lasciato per terra senza vita il 17enne ed ha fatto sbalzare la moto oltre il guardrail sulla rampa del centro commerciale Twenty.

Un medico che ha assistito alla scena ha immediatamente provato a rianimare il giovane, mentre sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Inutili i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 17enne.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi acquisendo un video del centro commerciale che, riporta Il Corriere della Sera, avrebbe chiarito la dinamica dello scontro. Il conducente della vettura, una Volkswagen Passat di colore nero, sarebbe adesso indagato per omicidio colposo.

Sconvolta l’intera comunità di Bolzano per la morte del ragazzo che la prossima settimana avrebbe compiuto 18 anni. Il sindaco, Renzo Caramaschi ha commentato l’accaduto affermando: “Non si dovrebbe morire a quella età. È terribile, mi dispiace tantissimo. Non conoscevo –riporta Il Corriere- personalmente il ragazzo, ma come primo cittadino sono vicino ai suoi genitori e alla sua famiglia. È un dolore profondo per tutti“