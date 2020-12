Un ragazzo sta affrontando un processo per l’omicidio della moglie incinta, avvenuto a Várzea Paulista, in Brasile, lo scorso anno.

Avrebbe ucciso la giovane moglie incinta durante un rapporto sessuale e successivamente ne avrebbe inscenato il suicidio. Queste le accuse nei confronti di un ragazzo di 21 anni che adesso sta affrontando un processo per l’omicidio della moglie, sua coetanea. Il delitto si sarebbe consumato un anno fa, a dicembre del 2019 nella casa dove la coppia viveva a Várzea Paulista, in Brasile. Dopo le indagini che hanno dimostrato come la giovane non si fosse suicidata, il coniuge interrogato dalla polizia ha confessato affermando di averla uccisa tagliandole la gola.

Brasile, uccide la moglie incinta durante un rapporto sessuale e ne scena il suicidio: ragazzo a processo

Un ragazzo di 21 anni sta affrontando un processo per l’omicidio della giovane moglie, avvenuto il 22 dicembre dello scorso anno a Várzea Paulista, nello stato di San Paolo, in Brasile. La vittima è Francine Rigo dos Santos, un’estetista di 21 anni che al momento del delitto era al terzo mese di gravidanza. La 21enne, come riporta la redazione locale di G1 Globo, è stata ritrovata senza vita dai suoi familiari che sono accorsi presso la casa dove la coppia viveva perché preoccupati per le mancate risposte di Francine. Entrati in casa, i parenti hanno ritrovato sia la ragazza che il marito con diverse ferite. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la 21enne, mentre il marito è stato portato in ospedale.

Oltre ai medici, presso l’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Dopo accertamenti, durati per svariate settimane, è arrivata la svolta, grazie anche all’autopsia sul corpo della giovane estetista. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta G1 Globo, il ragazzo avrebbe assassinato la coniuge durante un rapporto sessuale tagliandole la gola, dopo una lite relativa alla cena di Natale. Successivamente avrebbe poi inscenato il suicidio scrivendo una lettera firmata a nome della moglie e postando sul profilo Facebook di quest’ultima un aggiornamento il giorno successivo al delitto.

Nella lettera, pubblicata da G1 Globo, si legge “Abbiamo deciso di andarcene insieme. Volevamo una famiglia unita per sostenerci, ma è un inferno da entrambe le parti. Che possiate sentire il peso di quello che ci hai fatto passare“. Il ragazzo a quel punto aveva provato a togliersi la vita.

Dopo gli accertamenti della polizia ed i risultati dell’autopsia, il ragazzo è stato arrestato e, nel corso di un interrogatorio, avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie con un coltello. Ora sta affrontando il processo e nei prossimi mesi potrebbe arrivare una sentenza di condanna.