Cagliari-Inter: le pagelle e il risultato della partita

Le pagelle ed il tabellino di Cagliari-Inter, gara appena terminata e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Triplice fischio al Sardegna Arena, dove si è appena concluso l’incontro tra Cagliari ed Inter, valido per l’undicesima giornata di campionato. A portare a casa i tre punti, i nerazzurri in rimonta nel secondo tempo per 1-3. La partita si sblocca a pochi minuti dalla fine della prima frazione grazie ad una rete di Sottil che, dopo una prima conclusione respinta da un difensore avversario, torna sul pallone e colpisce al volo in diagonale lasciando Handanovic pietrificato. Dopo vari tentativi, al 77′ gli ospiti trovano il pareggio grazie a Barella che con un tiro al volo ristabilisce la parità. Sette minuti più tardi, D’Ambrosio, appena entrato in campo, ribalta il punteggio con un colpo di testa che si infila alle spalle di Cragno. Nel recupero, Lukaku chiude i conti sfruttando al meglio un contropiede.

Cagliari-Inter: il tabellino e le pagelle della sfida

Grazie ai tre punti conquistati oggi, la squadra nerazzurra torna al secondo posto, sorpassando il Sassuolo e piazzandosi a meno due dal Milan e a più quattro da Napoli e Juventus, in attesa delle altre gare che si disputeranno in giornata. I sardi, invece, rimangono dodicesimi in classifica a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 7; Faragò 6 (68′ Klavan 5,5), Walukiewicz 5, Carboni 5,5 (89′ Simeone s.v.), Lykogiannis 5,5; Marin 6, Rog 6,5; Zappa 6, Joao Pedro 5,5, Sottil 7 (68′ Nandez 6); Pavoletti 5 (75′ Cerri 5,5). A disposizione: Vicario, Aresti, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli, Oliva, Tramoni, Caligara. Allenatore: Eusebio Di Francesco 6.

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6,5, A. Bastoni 6 (72′ Lautaro 6); Darmian 6 (58′ Young 6), Barella 7,5, Brozovic 5,5, Perisic 5 (46′ Hakimi 6) (83′ D’Ambrosio 6,5); Eriksen 6 (58′ Sensi 6); Lukaku 6, Sanchez 6. A disposizione: I. Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte 6,5.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Reti: 42’ Sottil (C), 77′ Barella (I), 84′ D’Ambrosio (I), 90’+4 Lukaku (I).

Ammoniti: 10’ Faragò (C), 16′ Darmian (I), 71′ Pavoletti (C).

Espulsi: –

Note: match iniziato con 15 minuti di ritardo per via di un problema tecnico di regia della Lega. Recupero: 2’ e 5’.

MIGLIORE IN CAMPO: Barella (I).

L’Inter di Conte, dopo il successo di oggi, sarà impegnata nel match di cartello del turno infrasettimanale contro il Napoli, in programma a San Siro mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. I sardi voleranno, invece, in Emilia per affrontare il Parma allo stadio Tardini, match anch’esso in programma mercoledì alle 20:45.