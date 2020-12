Carlo Conti, il fratello che ha tanto ama la moglie: “E’ purezza”

Ospite quest’oggi a Domenica Live il comico Gabriele Cirilli parla del legame puro con la moglie e del “fratello” Carlo Conti.

Nel corso degli ultimi anni il comico Gabriele Cirilli è stato un assiduo ospite di Domenica Live, il programma ambientanto nel salotto della reginetta Mediaset Barbana D’Urso. In onda ogni weekend su Canale 5, anche quest’oggi nella lista degli ospiti rientra il nome del cabarettista di origini abruzzesi. Non perdendo l’occasione per raccontare alcuni aneddotti sulla sua carriera, Gabriele dedica un pensiero particolare nei riguardi del suo caro amico e collega Carlo Conti, e non solo…

Carlo Conti: un fratello adottivo ed il rapporto con la moglie

Gabriele ad oggi lo considera come “un fratello”, ed era rimasto molto scosso quando Carlo un mese fa era stato ricovero in ospedale per aver contratto il coronavirus. Lo ha ringraziato per essere presente nella sua vita, sicuramente in ambito professionale come nell’ultimo programma condotto assieme Tale e Quale Show, ma anche da un punto di vista più conviviale.

Oltre a parlare del suo percorso come artista, Gabriele, ha tenuto a precisare quanto sia stato fondamentale per la sua notorietà l’appoggio della sua famiglia. In particolar modo deve molto alla presenza di sua moglie Maria, al suo fianco da ben trent’anni. L’attore parla di una bellezza pura, descrivendola così quando la vide per la prima volta: “una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Splendida nella sua semplicità”.

Ripercorrendo il corso della sua carriera ha inoltre nominato altre personalità di spicco nel mondo dello spettacolo che avuto l’onore di affiancare. Tra questi, in primis, il maestro indiscusso di vita Gigi Proietti, al quale dice di dovere moltissimo e che non smetterà mai di ringraziare. Un’altro caro amico con cui spesso condivide alcuni scatti sui social è invece il conduttore Flavio Insinna.