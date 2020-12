Carolina Marconi: curve sinuose da capogiro. Fascino strepitoso – FOTO

Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello 4, nei panni di novella influencer, pubblica scatti mozzafiato su Instagram

Vi ricordate Carolina Marconi? E’ stata una delle concorrenti più belle e chiacchierate della quarta edizione del Grande Fratello. Nel suo stesso anno abbiamo visto gareggiare Patrick Ray Pugliese, Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, Tommy Vee e Serena Garitta.

Dopo fortune alterne sul piccolo e grande schermo, Carolina si reinventa influencer su Instagram. Ben 183mila follower per lei che attendono con ansia i suoi scatti mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

L’ultimo scatto la vede in una mise color carne. Un vestitino attillato non lascia niente all’immaginazione. Le sue curve sinuose sono fasciate in un tubino che fa risaltare la sua figura morbida e sensuale. Lunghi capelli scuri, sciolti le ricadono sulle spalle. La posa in cui si mostra è ammiccante. Il lato B è in bella mostra. Il suo accessorio più bello? Un sorriso meraviglioso che le illumina il volto.

Carolina Marconi. Dopo il GF un’altra straordinaria avventura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Dopo la fine del Grande Fratello 4, Carolina Marconi ha avuto un’impennata di popolarità che l’ha portata a giravagare in lungo e in largo sul piccolo e sul grande schermo.

Tuttavia, la ragazza ha deciso di non proseguire con la sua carriera nel mondo dello spettacolo ma di fare altro. Di cosa si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina è un’imprenditrice di successo. Dal 2013 è diventata stilista; disegna e commercializza la proprio linea di scarpe. Il nome del brand è Le Markol. Nel 2016 ha aperto anche il suo store a Ponte Milvio a Roma dal nome Aloha. Spesso sui suoi canali social indossi anche i panni di testimonial mostrando al pubblico le sue incredibili creazioni.