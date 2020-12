Clima, il piano di Milano è il più vicino all’accordo di Parigi

Il piano sul clima della città di Milano rappresenterebbero quelli più vicini al raggiungimento degli obbiettivi fissati dall’accordo di Parigi.

Sarebbe in cima alla lista delle città più inquinate d’Europa, ma al contempo quella con i migliori propositi relativamente al clima. La città di Milano, con il suo piano di contrasto al surriscaldamento globale condiviso con le altre megalopoli della C40, sarebbe infatti quella più vicina agli obbiettivi fissati dall’accordo di Parigi.

La C40 è una rete di 54 grandi centri a livello mondiale impegnati a frenare il cambiamento climatico. Un gruppo che lavora all’unisono e che si scambia informazioni per rendere ancor più proficua l’attività. Un team di città virtuose e dedite alla salvaguardia dell’ambiente di cui per l’Italia fanno parte Milano, Roma e Venezia.

Leggi anche —> Inquinamento da trasporti: quadro nero per l’Europa

Clima, il piano stilato Milano è il più vicino all’accordo di Parigi: il rapporto della rete c40

Leggi anche —> Inquinamento, Italia condannata dalla Corte Europea per la qualità dall’aria

I dati relativi al clima registratisi a Milano parlano del raggiungimento di grandi risultati. Il capoluogo lombardo, il più virtuoso fra le italiane del C40, sarebbe in linea con quelli che sono gli obbiettivi a livello globale. La politica scelta, infatti, sarebbe quella giusta per non far aumentare la temperature di quei fatidici 1,5°C e non solo. Stando ai piani del Comune nei prossimi 10 anni verrà scongiurata la produzione di 1,9 Gt di emissioni che tradotti significano esattamente la metà di tutte quelle dell’UE.

I vari centri hanno un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, anzi spesso raggiungono dei risultati che i Governi centrali invece non riescono a raggiungere. Ciò per varie motivazioni, in primis quella per cui è ovvio che a livello locale le politiche possono essere molto più ispirate ed ambiziose. Inoltre possono fungere da esempio.

La rete C40 ha stilato un rapporto, riporta la redazione di Rinnovabili, nel quale mostra quale sia il quadro attuale e quali siano le proposte avanzate di recente dalle varie metropoli. I dati confermerebbero che i piani di azione varati non solo affronteranno il climate change, ma offriranno anche lavoro ed appianeranno le disuguaglianze. Tutto ciò rimanendo molto in linea con quello che è l’accordo di Parigi sul clima.

Le misure varate nel mondo

Nello specifico, il rapporto della C40 riporta le varie misure varate dalle città appartenenti alla sua rete. Citta del Messico prevede che massimo entro 4 anni aprirà 100km di strada per il trasporto pubblico e quattro nuove funivie. Una soluzione che abbraccerà le esigenze dei più poveri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Quanto a Milano, invece, il punto forte parrebbe la mobilità sostenibile. Per la fine del prossimo anno il progetto è quello di predisporre una pista di 100km per ciclisti e pedoni. Una soluzione anche a quello che sarà il periodo post Covid. Una necessità, quella della ripartenza dopo la pandemia che sia tinta di green ha affermato il sindaco Beppe Sala.

M.S.