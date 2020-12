Costanza Caracciolo dà la buonanotte ai fan. Lo stacco di gambe è vertiginoso – FOTO

La bella Costanza Caracciolo ha pubblicato uno scatto molto sensuale per dare la buonanotte ai fan, le gambe in primo piano sono da vertigine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Ormai Costanza Caracciolo è mamma a tempo pieno delle piccole Stella e Isabel, nata lo scorso 25 marzo. La sua è una famiglia bellissima che molti guardano con ammirazione, sembra uscita dalla copertina di una rivista di interior design allestita a puntino per creare atmosfera.

Abbiamo ritrovato Costanza e Vieri ad ottobre per festeggiare il battesimo dell’ultima arrivata, in una Milano quasi deserta e con pochi parenti, ma belli e sorridenti con le figlie in braccio.

La conosciamo tutti per la sua partecipazione al programma di Canale 5 Veline in cui ha vinto la finalissima a settembre2008 insieme con la mora Federica Nargi. Le due ragazze sono state per quattro edizioni consecutive, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012, le veline di Striscia la Notizia.

Costanza Caracciolo, “Il sorriso è la mia risposta preferita”