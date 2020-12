Diletta Leotta, una dama bianca a bordo campo: crea dipendenza – FOTO

La bellissima conduttrice sportiva di DAZN, Diletta Leotta è pronta per una nuova avventura a bordo campo: fan in delirio

Sempre impeccabile ed elegante la bellissima conduttrice siciliana, Diletta Leotta, pronta per una nuova avventura a contatto visivo con gli amanti della Serie A. L’abbiamo ammirata nelle stesse vesti anche le scorse settimane, in particolar modo per gli “antipasti” o i classici lunch match domenicali, che solitamente regalano emozioni e gol.

Un paio di settimane fa, la giornalista siciliana era stata “pizzicata” in pieno centro a Milano senza mascherina, prima di riversarsi a bordo del terreno di gioco di San Siro. Un atto poco educativo ai fini delle restrizioni anti Covid, espresse dal Governo centrale. Naturalmente, Diletta è finita sulle riviste Gossip, nonchè bersagliata dalle critiche per un gesto che possiamo definire “antisportivo” in questo periodo.

Alcuni rumors avvicinano la presentatrice di DAZN ad una “vecchia fiamma”, il pugile Daniele Scardina. La partecipazione a “Ballando Con Le Stelle” sarebbe stata la vetrina di lusso che ha generato un nuovo avvicinamento della coppia

Diletta Leotta, outfit estivo per la trasferta in Sardegna: un sogno “raggelante”

La fantastica e attraente Diletta Leotta ha offerto un nuovo look di bellezza ai telespettatori, appassionati di calcio. Che faccia il brutto o il cattivo tempo, dalle sue parti splende sempre rovente il sole.

In questo caso quello di “mezzoggiorno”, orario in cui l’ormai esperta giornalista siciliana si farà notare con il suo repertorio estetico e professionale sul terreno di gioco della Sardegna Arena. Il menù domenicale della Serie A prevede l’incontro tra una “delusa” del proprio cammino come l’Inter e la compagine sarda di Eusebio Di Francesco, il Cagliari.

Le emozioni sul terreno di gioco non mancheranno, considerata la voglia di riscatto di Mister Conte per non veder “traballare” la sua panchina. A rendere speciale un’atmosfera scarna del pubblico delle grandi occasioni, causa Covid ci penserà Diletta Leotta, vestita per l’occasione come una dama bianca di castello.

Poco importa alla siciliana se il freddo la farà da padrona, nonostante un’ampia scollatura, tipica dell’estate più rovente. Lo pensano allo stesso modo anche i follower di Instagram, con il cuore sempre caldo per la strepitosa e “immarcabile” Leotta