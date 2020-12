Eva Henger, sdraiata sul lettino in costume zebrato: fisico da capogiro – VIDEO

Una giornata di sole e relax per l’affascinante Eva Henger, sdraiata a godersi gli sprazzi di sole domenicali: che fisico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

L’attrice sensuale, nonchè celebre personaggio di origini ungheresi, Eva Henger ha sorpreso davvero tutti con uno scatto molto trendy, in seno al rinnovamento estetico. La seduzione è una “branca” molto conosciuta dalle sue parti e nonostante il tempo, Eva dimostra ancora di essere lontana dalle condizioni precarie, tipiche delle donne della sua età.

L’ultima volta che ha fatto parlare di sè risale a pochi giorni fa, quando cadeva l’anniversario per la scomparsa del marito. Un punto di riferimento per se stessa e tutta la famiglia. Lady Henger ha commentato con un “Ci Manchi” la foto-ricordo del marito, a differenza della figlia Mercedesz che dopo gli ultrimi screzi con la mamma (causa fidanzato) ha fatto prevalere nuovamente indignazione, distanza ed egoismo.

Il loro rapporto, dunque è ancora distante anni luce e chissà se un giorno possa ritornare più limpido e rafforzato di prima…

Eva Henger, il tempo si è fermato: fisico mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Dopo la reazione certamente non “idilliaca” di Mercedesz, di fronte ad un momento di riflessione familiare, mamma Eva Henger non ha dibattuto su alcun dettaglio per il comportamento egoista della figlia, passando direttamente ai “fatti” del giorno.

Non può di certo dire che le scosse emotive non ci sono state in qualità di mamma “protettrice” dei suoi figli. Dopo un anno di sofferenze e tentativi di riappacificazione, Eva sembra essersi rassegnata. In quanto comprensiva che solo il tempo potrà dirle se effettivamente aveva ragione o meno sulla sincera attendibilità del rapporto tra Mercedesz e Lucas Peracchi.

Chiusa un’ulteriore parentesi negativa di un legame mamma e figlia ormai ai minimi storici, Lady Henger ha dedicato un pò di tempo a se stessa. Lo ha fatto godendosi le belle giornate di sole, ricorrenti in questi giorni. Come testimoniato su Instagram, l’ex modella si è fatta immortalare in un momento magico, a bordo piscina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Sdraiata su un lettino e con un costume zebrato molto attraente non può passare inosservato un “piccolo” dettaglio: un fisico a dir poco eccezionale, “scolpito” dal migliore artista dei tempi moderni. Eva Henger sfrutta le capacità di “Madre Natura” per mettere in mostra un repertorio di forme strabordanti, da far invidia a chiunque