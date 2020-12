Floriana Messina, la tuta lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Floriana Messina, la tuta lascia poco spazio all’immaginazione. L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Floriana Messina, come dimenticarla! Una delle protagoniste indiscusse della dodicesima edizione del Grande Fratello. Una delle edizioni preferite dai telespettatori e che viene ricordata con più piacere. La ricordiamo con piacere, ma tante cose sono cambiate negli ultimi anni. La sua vita è molto diversa da quella che era allora, l’unica costante rimane la sua famiglia. Il bel rapporto con suo fratello Antonello, ad esempio, che fa il dentista e di cui ha sempre detto: “è un santo a sopportare il mio caratteraccio, è una corazza che nasconde la mia rabbia e la mia fragilità“. Una volta ha raccontato di aver intrattenuto per tre anni due relazioni contemporaneamente.

Floriana Messina, che spettacolo nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dalla partecipazione al Grande Fratello sono cambiate tante cose: ad oggi Floriana su Instagram è molto seguita da 400mila followers. Ha ricorso alla chirurgia estetica ed è diventata opinionista in televisione per Glotv e in alcuni programmi della Campania. Spesso la vediamo anche nei programmi di Barbara D’Urso. A novembre 2018 è stata fermata dalla polizia in un parco pubblico, venendo segnalata perché girava un filmato per la trasmissione di canale cinque. L’ex concorrente del reality ha confessato di avere una passione smisurata per la squadra del Napoli, della quale è madrina allo stadio. E che con lei ci provano tantissimi calciatori continuamente.

Oltre ad essere seguita per le numerose ospitate televisive che ha avuto negli ultimi anni, ha ancora tantissime persone che la conoscono per la sua partecipazione al Grande Fratello e che la seguono da allora con affetto.