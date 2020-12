Francesca Ferragni, “anche il Grinch della famiglia si è arreso”. La FOTO natalizia è sublime

Anche l’ultima delle sorelle Ferragni ha ceduto al fascino del Natale, Francesca con un po’ di aiuto ha addobbato l’albero e decorato casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

“Ragazzi, in qualità di Grinch della famiglia Ferragni quest’anno mi sono arresa” spiega Francesca Ferragni nelle sue stories di Instagram per giustificare l’albero di Natale che ha allestito nella sua casetta milanese.

“Che lo spirito del Natale sia con me quest’anno 🎄🎅🏼😂” commenta sotto la foto che la ritrae sorridente con una pallina rossa dell’addobbo natalizio, maglioncino blu oltremare e un sorriso smagliante proprio di chi è soddisfatto dell’opera appena compiuta.

Probabilmente Francesca non è mai stata troppo felice di dedicarsi alla preparazione della casa durante il periodo che precede il Natale, il suo definirsi Grinch la dice lunga su quanto ami tutto questo. Le è venuto incontro però Emporio Turate, lo stesso utilizzato dalla sorella Valentina per noleggiare l’albero e le decorazioni, un gesto per rispettare l’ambiente e puntare sulla sostenibilità del pianeta.

Francesca Ferragni, strepitosa nell’ultimo reel condiviso. Un vulcano