Francesco Oppini parla di Urtis e Malgioglio: rivelazioni scottanti

Francesco Oppini è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip la settimana scorsa e ad oggi sta seguendo il reality a distanza. Oggi, ospite di CasaChi, ha avuto modo di chiedere un po’ cosa pensa dei concorrenti che sono rimasti e ha finalmente detto cosa pensa della lettera che ha scritto Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi e del ruolo che sta ricoprendo Giacomo Urtis nella casa.

“Giacomo mi piaceva molto all’inizio, è divertente, ora sto cercando di capire a che gioco sta giocando” ha rivelato Francesco. “Ho visto che si è messo a dormire nel mio letto vicino a Tommy e lui oggi gli ha detto chiaramente che preferirebbe se dormisse in lavatrice. Secondo me vuole fare scacco matto per fare fuori Tommaso e sta cercando l’appoggio di qualcuno per farlo“. A proposito della lettera che Malgioglio ha scritto a Tommaso, dove si è immedesimato nella loro storia, ha rivelato: “Sì, è una bella lettera, ma era più una lettera per se stesso che per Tommaso. Per come conosco io Tommaso, lui vede le cose in un altro modo“.

Francesco ha dimostrato di essere come sempre molto lucido e di capire a fondo la strategia che i concorrenti mettono in atto per rimanere nella casa. Per lui quella di Giacomo Urtis sta diventando sempre più chiara: cosa succederà nei prossimi giorni?