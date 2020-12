Gabriella Carlucci, chi è la sorella della più celebre presentatrice Milly

Chi ricorda il volto celebre di Gabriella Carlucci, sorella minore di Milly? Racconta in tv della vita e dei cambiamenti dell’ultimo periodo

Poche coppie come loro hanno avuto un medesimo e roseo destino nel mondo dello spettacolo. Non è una coppia di fidanzati, ma due sorelle, fatte l’una per l’altra e molto somiglianti tra loro. Di chi stiamo parlando, vi chiederete?

Il nome è abbinato alla più nota conduttrice Rai, Milly Carlucci. Intendiamo la sorella minore, Gabriella, autrice di una carriera da fuochi d’artificio. Anche se la fama del suo personaggio risale a quasi dieci anni fa, oggi è la Milly a prendersi tutta la scena fra le sorelle.

Lo ha fatto, conducendo alla grande l’ennesima edizione di “Ballando Con Le Stelle”, dove ha diretto con la solita professionalità ed eleganza un programma ricco di emozioni e talenti nascosti. Ora però andiamo a rispolverare l’altra faccia della medaglia della famiglia Carlucci e addentrarci nel “pieno” della privacy

Gabriella Carlucci, età, carriera e biografia di un ex volto noto della tv italiana

Meglio conosciuta come la sorella minore della più recente Milly, prima del suo avvento in tv, Gabriella Carlucci (Alghero, 28 Febbraio 1959) ha costruito una carriera davvero brillante, fino a meritarsi l’etichetta di Vip italiana modello di quell’epoca.

All’indomani di una fantastica carriera alla “poltrona” della politica, Gabriella impegna la maggior parte del suo tempo in iniziative culturali su scala internazionale. Nel 2010, la “sorellina” di Milly (più giovane di lei di cinque anni) ed Anna, altra icona di regia al pari della maggiore, ha ricoperto la carica di Sindaco della ridente cittadina pugliese di Margherita di Savoia.

Resta per due anni al timone della città, ma la chiamata in Rai del 1983 rimarca in maniera più evidente la sua icona di celebrità, nella trasmissione “Portobello” e il famosissimo “mercatino del venerdì”.

Nel 2001 ha l’onore di essere eletta “Parlamentare” alla Camera dei Deputati e confermarsi per ben 3 volte nel ruolo politico di spicco. D’altronde per un “monumento” della didattica con ben 2 lauree sulle “spalle” non poteva essere altrimenti. Durante la sua nitida carriera professionale ha attirato diversi uomini, come Gianfranco Jannuzzo, dal quale poi si separa dopo 3 anni e Marco Catelli, che le regala anche un figlio, Matteo