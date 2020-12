Genoa-Juventus: le pagelle, il tabellino e il risultato della partita del posticipo di domenica 13 dicembre delle ore 18.

La Juventus, battendo il Genoa per 3 a 1, riaggancia il Napoli al secondo posto in classifica. Questo campionato, fino ad oggi, è davvero avvincete con tutte le big racchiuse in pochissimi punti. Situazione completamente opposta invece per i liguri: i rossoblu restano al penultimo posto in classifica restando davanti al solo Crotone. Nonostante la differenza abissale di qualità tra le due squadre, i bianconeri soffrono a Marassi ma riescono a raccogliere 3 punti fondamentali. Nelle ultime sei giornate, i ragazzi di Maran hanno raccolto 1 pareggio e ben 5 sconfitte.

Genoa-Juventus, le pagelle e il tabellino del match

Vittoria fondamentale per i bianconeri, che soffrono a Marassi ma riescono a portare a casa i tre punti. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo affossano i liguri. Il fenomeno portoghese ha realizzato la sua doppietta personale su rigore.

GENOA (4-3-1-2): Perin 6; Goldaniga 5.5, Bani 5, Masiello 5.5, Pellegrini 5.5; Lerager 5, Rovella 5.5 ( 82′ Pandev s.v), Radovanovic 5.5 (82′ Caso s.v); Sturaro 5.5 (66′ Berhami 6); Pjaca 6 (73′ Shomurodov 5.5), Scamacca 6 (66′ Destro 5.5).

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6 (90′ Dragusin s.v), Alex Sandro 6; McKennie 6, Bentancur 6, Rabiot 6 (67′ Morata 6), Chiesa 6 (83′ Kulusevski s.v); Dybala 7 (83′ Bernardeschi s.v), Ronaldo 7

Arbitro: Marco Di Bello

Reti: 57′ Dybala, 61′ Scamacca, 78′ Cristiano Ronaldo (rigore), 88′ Cristiano Ronaldo (rigore)

Ammoniti: 2′ Rabiot (J), 15′ Goldaniga (G), 77′ McKennie (J), 83′ Bentancur (J), 88′ Perin (G), 93′ Bani (G)

La Juventus, nel turno infrasettimanale, ospiterà l’Atalanta di Gasperini. La partita andrà in scena mercoledì alle ore 18.30: si preannuncia un grande spettacolo, con i nerazzurri che vogliono riscattare l’inizio di campionato in chiaroscuro. Altra partita complicata per il Genoa: i rossoblu ospiteranno il Milan mercoledì sera.