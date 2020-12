Georgina Rodriguez, Ronaldo gioca , lei spogliata sul divano – FOTO

Georgina Rodriguez da paura sui social: la compagna di Cristiano Ronaldo ha pubblicato l’ennesimo scatto da capogiro su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez è una donna bellissima e affascinante. La modella è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 22 milioni di follower. La compagna di Cristiano Ronaldo sa come deliziare la sua platea e ogni giorni condivide scatti bollenti e stories piccanti in cui mette in mostra le sue curve da sogno. Il suo fisico è decisamente meraviglioso e da applausi.

La 26enne, poco fa, ha postato una foto incredibile su Instagram. Mentre Cristiano Ronaldo ‘infiammava’ Marassi segnando una doppietta durante Genoa-Juventus, la Rodriguez ha fatto salire la temperatura sul web. La ragazza è distesa sul divano ed è completamente svestita: soltanto un body striminzito copre le sue forme da brividi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, baciata dal vento e dal sole è una “ricarica” per gli occhi – FOTO

Georgina Rodriguez da sogno sul divano: che curve!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina, nell’ultimo scatto postato sui social, è distesa sul divano e indossa un body rosso da infarto. La foto è a tema natalizio, dal momento che accanto a lei c’è un bellissimo albero allestito con palline e luci bellissime. Il suo décolleté prorompente conquista letteralmente la scena e manda in estasi i fan. Le sue gambe incredibili non passano di certo inosservate.

“Amare te stesso è l’inizio di una storia d’amore eterna”, ha scritto la modella nel profondo messaggio in didascalia. Il post ha già raccolto 966mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti stanno commentando con enfasi rilasciando parole di apprezzamento ed emoticon eloquenti.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara, la posa sensuale solo con gli slip: incantevole FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La Rodriguez, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social con scatti incredibili in costume, con curve stratosferiche in bella mostra.