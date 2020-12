Il governo valuta una nuova stretta per Natale. Le possibili ipotesi

Il governo valuta un irrigidimento delle misure anti contagio nei giorni festivi e prefestivi. Intanto in tutta Italia strade affollate per lo shopping

L’idea del governo è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Complice il meteo favorevole e il passaggio in zona gialla di alcune regioni tra cui la Lombardia e il Piemonte, nelle ultime ore le vie del centro delle grandi città sono state prese d’assalto per lo shopping natalizio. Da Milano a Napoli, passando per Roma fino a Palermo, code nei negozi e folla nelle piazze e nelle vie del centro cittadino. L’ipotesi allo studio prevede di adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni.

NON E’ ESCLUSO UN NUOVO DPCM. LE PAROLE DI CONTE

L’idea sul tavolo del governo è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Intanto nella giornata di domani incontro con il Cts per fare in punto della situazione con i capi delegazione della maggioranza con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e i ministri Luciana Lamorgese, Francesco Boccia. La riunione, proposta dal capo delegazione dei 5 Stelle Alfonso Bonafede, ha un duplice obiettivo: analizzare la situazione epidemiologica e i rischi sanitari e capire se vi siano preoccupazioni particolari in vista dei possibili assembramenti nelle vie dello shopping nei prossimi giorni.

Sarà fondamentale scongiurare una terza ondata. A mettere in guardia la popolazione questo pomeriggio ci ha pensato la virologa, Ilaria Capua a ‘Domenica In’. Intanto il premier Conte sulla sua pagina facebook ha scritto: “Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio”.