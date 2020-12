Una donna ha deciso di denunciare sui social i danni fisici subiti dal ragazzo. L’uomo l’ha aggredita rompendole le ossa del volto.

Katie Kelleher è stata brutalmente aggredita dal ragazzo circa 10 anni fa. La donna, parrucchiera originaria di Bootle, città nel Merseyside, Inghilterra, ha deciso di non rimanere più in silenzio e ha denunciato le violenze subite anche attraverso i social networks. In particolare, la vittima dell’attacco ha pubblicato il proprio volto, tremendamente sfigurato a causa dei colpi presi in faccia dal fidanzato. Secondo quanto riferisce la giovane, il partner l’avrebbe più volte aggredita in viso con pugni e calci. La brutalità dell’uomo è stata tale da lasciarla giacere a terra in stato di incoscienza. Katie ha confessato che gli abusi domestici erano diventati per lei quotidianità: il suo compagno, una “persona veramente malvagia”. La vittima degli abusi sta attualmente raccogliendo fondi tramite Justgiving per creare un centro di supporto contro la violenza domestica.

La relazione tossica con il ragazzo è durata circa un anno

Katie ha frequentato il suo aggressore per 9 mesi. Tuttavia, quella che sperava fosse la relazione dei suoi sogni si è rivelata presto un incubo. Il ragazzo è diventato sempre più violento nei suoi confronti e le liti tramutavano spesso in attacchi verbali e fisici. L’aggressione più violenta è avvenuta a Croxteth, a Liverpool nel 2011. La violenza dell’uomo le ha lasciato ferite così profonde che il volto di Katie, come si è completamente morato, gonfio e sfigurato. Il Liverpool Echo riferisce che la parrucchiera ha dovuto persino ricorrere alla chirurgia plastica per ricostruirsi il viso, con l’aiuto di specialisti che intervengono sulle orbite, mascella, zigomi, naso e cranio. Il chirurgo ha dovuto inserire alla paziente anche delle placche di metallo per mantenere le ossa del viso nella loro corretta posizione. L’esperto ha riferito che le ferite di Katie erano molto gravi, simili a quelle delle vittime di incidenti stradali negli scontri ad alto impatto e senza cintura di sicurezza.

Il ragazzo che ha aggredito Katie è stato arrestato per cinque anni e attualmente sta soffrendo di depressione e attacchi di panico a causa dell’accaduto.

