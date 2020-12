Jolanda De Rienzo, curve stratosferiche: lo scatto toglie il fiato FOTO

Jolanda De Rienzo, curve stratosferiche: lo scatto toglie il fiato. La giornalista ha fatto impazzire i fans con l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste sportive più amate del web. Nasce a Napoli nel 1984 e dopo gli studi alla scuola superiore, si iscrive all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e si laurea in Scienze della Comunicazione. Dopo la laurea ha cominciato a lavorare come conduttrice e giornalista sportiva. La sua carriera televisiva è cominciata quando ha partecipato al programma Restate con Noi, dedicato alla salute e al benessere. E successivamente ha ottenuto la conduzione del programma sportivo Goal di Notte, dedicato alla squadra del Napoli. Per lei un vero proprio sogno diventato realtà, essendo da sempre tifosa del Napoli ed esperta di comunicazione.

Jolanda De Rienzio fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Nel 2014 approda poi alla conduzione di Goal Show con Walter De Maggio, ma la cosa non si conclude nel migliore dei modi. Tra i due si accende una discussione forte che porta alla rottura dei rapporti tra i due, e successivamente lei riesce ad accedere alla conduzione di Aspettando Calciomercato su SportItalia.

Su Instagram Jolanda è molto attiva e conta tantissimi followers che la seguono ogni giorno per il suo lavoro ma anche per gli scatti bollenti che pubblica continuamente sul suo profilo. Jolanda è fidanzata con Nicolò Frustralupi, stanno insieme da anni ma non si sa tanto della loro relazione in quanto siano entrambi molto privati.

Jolanda ama molto il mondo della moda e l’accessorio di cui non può proprio fare a meno sono le scarpe, che sono la sua più grande passione.