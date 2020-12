Laura D’Amore, camicetta nera a pois trasparente: bellezza formosa – FOTO

Laura D’Amore in viaggio verso la gloria: classe ed eleganza sopraffina per un’esperienza davvero indimenticabile

Mai banale e amante del pianeta della moda più affascinante. Questi sono gli ingredienti preferiti della vita di Laura D’Amore, la hostess di cartello di “Alitalia”, con un ottimo seguito su Instagram.

La carriera della modella si sviluppa in seno all’amore per i viaggi e ai sogni più belli che qualsiasi donna possa vivere. Poche come lei, però fanno di tutto pur di raggiungere un obiettivo prefissato. Tra i tanti di Laura, uno in particolare è l’organizzazione di un matrimonio in stile hollywoodiano, con la coppia protagonista e lei magari, nelle vesti di dama di castello

Tra gli altri sogni annoverati nella lista dei desideri, spicca anche il ruolo di mamma, ma per ora il tempo della maternità può ancora aspettare se alla luce del giorno spicca ancora una giovinezza così limpida e irresistibile

Laura D’Amore, uno dei sogni diventà realtà: “Prese!”

Per la nativa di Grottaglie, ma siciliana sin dall’infanzia c’è sempre qualcosa di speciale che bolle in pentola. Laura D’Amore ha fatto della sua passione, un vero e proprio lavoro, ma quando ha un pò di tempo per se stessa non attende altro che mettersi in mostra con la sua straordinaria ed inimitabile eleganza.

Il principio di base della sua quotidianità è sempre lo stesso: “Viaggiare, viaggiare, viaggiare!!!”. Anche se stavolta lo “scacco matto” giornaliero lo ha dato la sua smisurata passione per la moda. Il Natale è alle porte e Laura non ha resistito alla tentazione di regalarsi un vero e proprio sogno.

Non è tra quelli annoverati come “principali” della sua vita, ma riserva un fascino altamente considerevole. Si tratta di un set di valigie della Louis Vuitton, acquistate nel miglior punto vendita alla moda di Catania. Dopo il pit-stop da “Vendome Catania” di nuovo a bordo del suo “amante” e via. Nell’occasione spicca la genuinità di una super modella, balìa del romanticismo rapportato ai giorni nostri.

In un contesto di classe pura e “adrenalinica”, Laura veste con una camicetta trasparente e nera a pois, esaltando la dinamicità delle forme. I follower di Instagram hanno “bagnato” l’unione con Louis Vuitton con una standing ovation da applausi