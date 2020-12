Laura Pausini, le sue idee per un Natale indimenticabile – FOTO

Laura Pausini ha condiviso quattro foto sui social in cui si mostra soddisfatta insieme alle tazze di Natale disegnate e firmate direttamente da lei

La cantante di Solarolo ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in varie pose con in mano sempre una tazza, che ha personalmente decorato e firmato. Laura Pausini è sempre bella con il volto illuminato dall’albero di Natale e dalle splendide decorazioni di casa sua. Scritte come “Joyful” o “Merry Christmas” sono dipinte dalla cantante italiana più conosciuta nel mondo con le sue mani. Nelle foto traspare l’immensa dolcezza che contraddistingue Laura: da brava emiliana sa come coccolarsi con una tazza di cioccolata calda o una tisana alla mela e cannella, accompagnata dai biscotti a forma di omini di pan di zenzero. La Pausini ha confessato che ha l’abitudine di usare queste simpatiche e creative tazze al mattino per iniziare la giornata con il piede giusto e per rilassarsi al momento di andare a dormire.

Laura Pausini: il ricordo che la fa soffrire

Anche Laura Pausini come tutti gli artisti in questo periodo di quarantena è in “crisi di astinenza” da pubblico e palcoscenico. Inoltre la cantante pochi giorni fa in un post pubblicato su Instagram ha raccontato di sentire la mancanza anche degli affetti più vicini quali possono essere gli amici.

Nel lungo sfogo condiviso con tutti i suoi seguaci ha parlato di quanto le manca stare all’aria aperta in un luogo in particolare a cui tiene tanto: la montagna. Il respiro a polmoni aperti di quando trascorreva intere giornate sulla neve in compagnia della famiglia e degli amici sembra ormai un ricordo lontano.

Laura infatti come tutti noi è costretta a vivere chiusa in casa e a organizzarsi il lavoro come la maggioranza degli italiani sta imparando a fare, sperando in un momento migliore per l’intero mondo.