Lecce, schianto tra scooter ed auto nel pomeriggio: 36enne perde la vita, ferita una donna

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri a Monteroni, in provincia di Lecce, in un tragico incidente stradale. La vittima è Alessio Spedicato, 36enne di Arnesano. Stando alle prime informazioni, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il 36enne stava percorrendo in scooter via Monsignor Oronzo Politi, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una Fiat Punto, che procedeva nel senso opposto di marcia e alla guida della quale si trovava una donna. Uno scontro molto fortuito che ha fatto sbalzare il motociclista a circa dieci metri dal punto d’impatto finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il 36enne, che indossava regolarmente il casco, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. La donna alla guida dell’auto, riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, non avrebbe riportato gravi traumi. Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri della compagna di Lecce che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

Utili in tal senso potrebbero essere le testimonianze di diversi presenti che avrebbero assistito alla scena. La via teatro della tragedia, difatti, è un’arteria molto trafficata del paese.